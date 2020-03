Sturmschäden: Cala Ratjada beginnt die Bauarbeiten

Bauarbeiten in Cala Ratjada am Mittwoch (11.3.)

Die Bauarbeiten für die Reparatur der vom Sturm Gloria zerstörten Küstenpromenade von Cala Gat in Cala Ratjada haben am Mittwoch (11.3.) begonnen. Damit ist die Gemeinde Capdepera die erste auf Mallorca, die mit Zustimmung und Geldern aus Madrid die Schäden an der Küste beheben kann. Voraussichtlich zahlt Madrid die Hälfte der Kosten, das Rathaus streckt die übrigen 50 Prozent vor und hofft auf Rückerstattung von Inselrat oder Balearen-Regierung. Die Arbeiten sollen rund 2,2 Millionen Euro kosten und bis Juni fertig sein, erklärte Bürgermeister Rafel Fernández.

In anderen Orten wartet man noch auf Zusagen aus Madrid. Insbesondere weiß man in Cala Millor und den Küstenortsteilen der Gemeinde Manacor noch nicht, wie man die Strände auf die Urlaubersaison vorbereiten soll. Die Tourismusbranche in Cala Millor hat für Samstag (14.3.) zu einer großen Demonstration aufgerufen. Eine ähnliche Protestaktion in Cala Ratjada hatte den Weg für die jetzt begonnenen Bauarbeiten freigemacht. /tg