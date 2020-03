Diese Bauprojekte auf Mallorca wurden im Zuge der Coronakrise ausgesetzt

Im Zuge der verschärften Ausgangssperre, die in Spanien seit Montag (30.3.) wegen der Coronavirus-Pandemie in Kraft ist, sind auf Mallorca kleinere wie größere Bauvorhaben zum Stillstand gekommen. Neben privaten Bauvorhaben im Immobiliensektor wurden auch praktisch alle öffentlichen Projekte bis 9. April ausgesetzt.

Die Landesregierung hat nach eigenen Angaben allein neun Bauvorhaben gestoppt, die im Auftrag des Bildungsministeriums ausgeführt werden, so an den Schulen CEIP Llevant, CEIP Alcúdia, IES Sineu, IES Guillem Sagrera, Ca'n Cirera Prim, CEIP Es Puig, CEIP Ses Planes, CEIP Comarcal Sant Carles und CEIP Sant Ferran de ses Roques.

Hinzu kommen Bauarbeiten an Gesundheitszentren sowie der Bau der Seniorenheime von Pòrtol (Marratxí) und Son Martorell (Palma). Auch der Bau des Kulturzentrums Toni Catany wurde ausgesetzt.

Der Baustopp betrifft des Weiteren Arbeiten in den Häfen von Andratx, Cala Rajada, Cala Figuera, Port de Sóller, Sant Antoni, Ciutadella, Fornells, Portocolom, Colònia de Sant Jordi und Portocristo. Und auch der Bau von Sozialwohnungen sowie Arbeiten am Eisenbahnnetz und an den Stationen der Überlandbusse müssen warten.

Der Inselrat setzte unterdessen den Bau der Schnellstraße zwischen Llucmajor und Campos aus. In Palma sind vom Baustopp die Erneuerung der Kanalisation betroffen, des Weiteren der Hafen von Portitxol und die Ufermauer in Cala Gamba.

