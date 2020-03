Coronavirus-Krise: Spanien verschärft Ausgangssperre für Angestellte "nicht essenzieller Bereiche"

Im Kampf gegen die Pandemie des Coronavirus verschärft Spanien ab Montag (30.3.) die geltende Ausgangssperre für bestimmte Bereiche. "Die Angestellten in nicht essenziellen Bereichen müssen die kommenden zwei Wochen zu Hause bleiben", so der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez in einer TV-Ansprache am Samstagabend (28.3.). Mit der Entscheidung, die im spanischen Ministerrat am Sonntag (29.3.) beschlossen werden soll, folge man den Ratschlägen der Experten, um die Zahl möglicher Ansteckungen weiter zu verringern und die Intensivstationen der Krankenhäuser zu entlasten.



Die verschärfte Ausgangssperre soll vom 30. März bis 9. April gelten. Die Mobilität im Land müsse auf ein Niveau gesenkt werden, das der am Wochenende entspreche. Alle Wirtschaftsbereiche, die im Dekret zum Alarmzustand als essenziell definiert seien, funktionierten weiter wie bislang. Explizit schloss Sánchez die Medien mit ein, sie erfüllten eine grundlegende Aufgabe.



Die Arbeiter nicht essenzieller Wirtschaftsbereiche, die nun zu Hause bleiben müssen, sollen ihr Gehalt weiterhin beziehen und die nicht geleisteten Stunden zu einem späteren Zeitpunkt Schritt für Schritt nachholen.





Siguiendo las recomendaciones del Comité Técnico y tras comunicárselo a los agentes sociales, el Gobierno aprueba mañana una medida excepcional:



Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa del 30 de marzo al 9 de abril. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/9HwuzA6D34 — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 28, 2020

Bislang gehört zu den Ausnahmen der Ausgangssperre , die im Rahmen des Alarmzustands am 15. März in Kraft trat, der Weg zur Arbeit, zum Supermarkt oder zum Arzt. Während die Angestellten von Gastronomie und Einzelhandel bereits zu Hause bleiben müssen - auch auf Mallorca sind diese Betriebe im Rahmen des Alarmzustands derzeit geschlossen - muss nun unter anderem auch auf den Baustellen die Arbeit eingestellt werden. Ohnehin wurden Angestellte aller Wirtschaftsbereiche angehalten, nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten.In Spanien wurden bis Samstag mehr alsoffiziell bestätigt, die Zahl der Todesfälle übersteigt mit mehr als 5.600 bereits die Zahl der Todesfälle in China. Auf denwurden zuletzt mehr als 800 Fälle und 31 Tote registriert In seiner Ansprache appellierte Sánchez zudem an die europäische Solidarität. Jetzt sei die Europäische Union gefordert und dürfe die Menschen in den Ländern, die am stärksten von der Pandemie betroffen seien, nicht enttäuschen.