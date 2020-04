Coronavirus auf Mallorca: die Situation in den Seniorenheimen

Polizisten schauen in einer Seniorenresidenz vorbei.

Polizisten schauen in einer Seniorenresidenz vorbei. Foto: Guardia Civil

Eine Seniorenresidenz auf Mallorca musste schließen, nachdem fast alle Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. 24 der 26 Bewohner haben sich nach Angaben der Gesundheitsbehörden infiziert, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Während die beiden einzig negativ getesteten Bewohner in die Seniorenresidenz Sant Miquel/Oms gebracht wurden, sind vier infizierte Anwohner infolge ihres fragilen Gesundheitszustands in das Hospital General eingeliefert worden. Weitere Anwohner würden nach Möglichkeit und jeweiligem Gesundheitszustand zu Hause bei ihrer Familie untergebracht, um dort die Quarantäne zu verbringen.

Betroffen von einem Ausbruch war zudem das Seniorenheim Son Ametler mit 15 positiv getesteten Bewohnern, eine Person verstarb. Die Bewohner, die das Virus verschont hat, wurden im Krankenhaus Joan March oder bei ihren Familien untergebracht. Vier Bewohner wurden im Hospital Sant Joan de Déu in Coll d'en Rabassa eingeliefert.

Bislang wurden in Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen auf den Balearen sechs Todesfälle wegen der Pandemie registriert. In Seniorenheimen gibt es bislang 101 bestätigte Fälle (87 Bewohner und 14 Angestellte) und drei Tote, in Behinderteneinrichtungen 33 Fälle (darunter ein Mitarbeiter) und ebenfalls drei Tote.

Die Seniorenresidenz Bonanova, mit 450 Bewohnern die größte auf Mallorca, meldete bislang erst zwei Fälle, einen Bewohner sowie einen Angestellten. Die überwiegend von deutschen Senioren bewohnte Residenz Es Castellot in Santa Ponça verzeichnet bislang keinen Fall. /ff

