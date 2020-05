Zwei neue Coronavirus-Tote auf den Balearen

Auf den Balearen sind innerhalb der letzten 24 Stunden zwei Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Damit steigt die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang gebracht werden, auf den Balearen auf 209. Seit dem 1. Mai sind 16 Infizierte gestorben. Das gab das Gesundheitsministerium am Sonntag (10.5.) bekannt.

In den letzten 24 Stunden wurden auf den Inseln sechs Menschen positiv auf das Virus getestet, insgesamt beläuft sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 1.950, von denen 1.401 als geheilt gelten – 10 mehr als noch am Samstag. Neue Einweisungen in ein Krankenhaus gab es in den letzten 24 Stunden keine.

Spanienweit ist die Zahl der Toten auf 143 gefallen. Samstag (9.5.) wurden noch 179 Todesfälle gemeldet, die sich mit dem Virus infiziert hatten. Es ist der niedrigste Wert seit dem 18. März. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 26.621. 621 neue Fälle wurden registriert, insgesamt haben sich in Spanien damit 224.390 angesteckt. Die Dunkelziffer dürfte ungleich größer sein. 136.166 gelten als geheilt.



Tests auf den Balearen

Bis zum 7. Mai wurden auf den Balearen 50.851 PCR-Tests durchgeführt, bei denen Abstriche aus dem Mund-, Rachen- oder Nasenraum auf ihren Virusgehalt hin analysiert werden. Auf den Balearen wurden 44,43 Test pro 1.000 Einwohner durchgeführt. In ganz Spanien hat man 1,62 Millionen Menschen getestet. /lk

