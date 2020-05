Mallorca in der Phase 2 – das wird alles erlaubt sein

Mallorca, Menorca und Ibiza werden ab Montag in die Phase 2 auf dem Weg zur "neuen Normalität" übertreten. Diese Empfehlung hat das Komitte des Gesundheitsministeriums am Freitag (22.5.) in Madrid ausgesprochen. Der Rest ist Formsache und wird sich am Samstag im Gesetzblatt BOE manifestieren. Da sich Formentera schon seit dem 18.5. in Phase 2 befindet, lässt sich ablesen, was sehr wahrscheinlich erlaubt sein wird.



Strand und Sport

Darauf freuen sich viele Mallorquiner seit Beginn der Ausgangssperre: Die leeren Strände einmal im Leben ohne Urlauber für sich allein zu genießen. In Phase eins durfte man Sand und Wasser nur für Spaziergänge und sportliche Aktivitäten nutzen. Ab Phase zwei – das gilt zumindest als sehr wahrscheinlich – sind auch wieder das Sonnenbad und Abspannen am Strand sowie das Spielen und Planschen im Wasser erlaubt.

Die Sicherheitsmaßnahmen, um den Mindestabstand zu gewährleisten und Ansteckungen zu verhindern, werden noch bekannt gegeben.

Auch Schwimmbäder und Fitnesszentren öffnen wieder, allerdings dürfen sie ihre Kunden nur nach Voranmeldung empfangen. Es gilt ein Limit von 30 Prozent der sonst zulässigen Personenzahl. In den Umkleiden gelten besonders strenge Hygiene-Vorkehrungen. Sie bleiben wohl geschlossen.



Gastronomie und Hotels

Bars und Restaurants dürfen neben den Außenbereichen ab Phase zwei auch Gäste im Innern bedienen. Die Theke bleibt leer, der Einlass bleibt auf 40 Prozent der sonst zulässigen Gästezahl beschränkt. Hotels dürfen Zimmer vermieten und in Phase zwei nun auch die Gemeinschaftsbereiche – unter strengen Auflagen – wieder öffnen. Da noch niemand die Insel besuchen darf, bleiben die meisten Häuser wohl zunächst zu.

In einigen Dörfern der Insel werden Restaurants schon am Wochenende vorher (23./24.5.) wieder Tische in den Innenräumen bewirtschaften. Das liegt an einer Verordnung, die am Freitag (22.5.) erlassen wurde, die ländlichen Regionen in Spanien bereits einige Freiheiten gewährt, die eigentlich erst für die Phase 2 vorgesehen sind. In Ortschaften mit bis zu 10.000 Einwohnern und einer Bevölkerungsdichte von weniger als 100 Bewohnern pro Quadratkilometern dürfen Gastronomen im Innern wieder bis zu 40 Prozent der Tische aufstellen. Genaueres ist nicht bekannt.



Einzelhandel

Die bislang geltende Beschränkung auf Läden mit bis zu 400 Quadratmeter Verkaufsfläche fällt weg. Einkaufszentren öffnen sich dem Publikum, wenn auch nur für maximal 30 Prozent der sonst üblichen Kundenzahl. In den jeweiligen Läden wird die Kundschaft auf 40 Prozent der sonst erlaubten Zahl beschränkt. Kunden über 65 Jahre müssen zu bestimmten Zeiten bevorzugt bedient werden.



Freizeit und Kultur

Kinos und Theater öffnen ihre Türen, wenn auch nur jede dritte Platzkarte verkauft werden darf, maximal 50 Personen sollen im Innern zusammenkommen. Im Freien gilt ein Limit von 400 Personen. Auch die Museen können öffnen.



Bewegungsfreiheit

Die Menschen können sich inselweit wieder frei bewegen, um alle genannten neuen Tätigkeiten auszuüben, wie es in der Verordnung für Formentera heißt. Das Verlassen oder Besuchen der Insel ist weiterhin nur in Ausnahmefällen erlaubt.

Unklar ist noch, ob man den Ort für Sport, Wandern und Spaziergänge ab Montag frei wählen wird können, so wie es die Balearen-Regierung fordert, oder ob diese Aktivitäten weiterhin nur innerhalb der Gemeinde (Sport) oder im Umkreis von einem Kilometer (Spaziergänge) stattfinden sollen. Die zeitliche Beschränkung wird weitestgehend aufgehoben. Nur in städtischen Gebieten sollen Senioren zwei für sie reservierte Zeiträume genießen können. Zwischen 10 bis 12 Uhr und zwischen 19 bis 20 Uhr dürfen sie dort spazieren gehen, ohne von Sportlern und jüngeren Spaziergängern gestört zu werden.

Schon jetzt gelten die zeitlichen Beschränkungen nur noch in größeren Ortskernen – seit Wochenbeginn ist eine jeweilige Einwohnerzahl von 10.000 statt bisher von 5.000 Einwohner ausschlaggebend. Die Zeiten für Sport und Spaziergänge (6–10 Uhr und 20–23 Uhr) müssen demnach derzeit offiziell noch in Llucmajor, Manacor, Inca, Sa Pobla, Palma-Stadt, Coll d'en Rabassa (Palma), La Vileta-Son Rapinya (Palma), Sant Agustí (Palma) und Santa Ponça (Calvià) eingehalten werden.



Messen, Feiern und Tagungen

Die Kirchen werden wieder voller. Die Hälfte der Sitzplätze steht den Gottesdienstbesuchen wieder offen. Hochzeitsfeiern sind wieder erlaubt, allerdings mit maximal 50 Prozent der sonst zulässigen Besucherzahl des jeweiligen Veranstaltungsorts. Die Maximalzahl liegt bei 50 Gästen bei Feiern in geschlossenen Räumen und 100 Personen im Freien. Bei Trauerfeiern werden bis zu 15 Teilnehmer gestattet, im Freien bis zu 25. Tagungen werden bis zu einer Zahl von 50 Teilnehmern erlaubt, stets unter Einhaltung der Sicherheitsabstände.



Phasen und Alarmzustand

Die Exit-Strategie in Spanien sieht mehrere Phasen vor, die jeweils mindestens zwei Wochen dauern sollen. Die Regionalregierungen beantragen im Wochenrhythmus, welche Landesteile hochzustufen sind. Die Entscheidung trifft das spanische Gesundheitsministerium aufgrund von Ansteckungszahlen und der örtlichen Kapazität, Tests durchzuführen, Ansteckungen zurückzuverfolgen und Kranke zu versorgen.

Stark betroffene Metropolen wie Madrid und Barcelona sowie andere Landesteile verharrten bislang in der Phase null. Sie werden ab Montag mit der Phase 1 beginnen.

Die kleine Balearen-Insel Formentera sowie einige Kanaren-Inseln sind ihrer Zeit jeweils eine Woche voraus und könnten am 1. Juni schon die dritte Phase erreichen. Bis Ende Juni sollen möglichst alle Landesteile Spaniens die Phase drei durchlaufen haben und damit die „neue Normalität" erreichen.

Als rechtliche Grundlage für die während der Phasen geltenden Einschränkungen stützt sich die Regierungskoalition aus Sozialisten und Linkspartei Podemos auf den Alarmzustand. Diesen will die Minderheitsregierung eigentlich bis zum 27. Juni verlängern lassen. Bislang gab es im Parlament nur eine Mehrheit für eine Verlängerung bis zum 7. Juni. /ff/tg/lk

Dieser Artikel stellt angesichts der ständigen Neuerungen und auch auftretenden Widersprüche keine rechtsverbindliche Beratung dar.

