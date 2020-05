Quarantäne-Pflicht für Mallorca-Urlauber wird wohl bereits am 15. Juni aufgehoben

Urlauber, die nach dem 21. Juni in Spanien ankommen, müssen sich nicht mehr in häusliche Quarantäne begeben. Damit endet auf den Inseln wie im gesamten Land die Quarantäne-Pflicht eher als geplant. Bisher hatte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez stets das Datum 1. Juli für diese Maßnahme genannt. In der Unterredung mit den Präsidenten der Autonomen Regionen am Sonntag (31.5.) erklärte Sánchez, dass mit dem Ende der sechsten und damit letzten Verlängerung des Alarmzustandes auch die Ausgangssperren für Spanien-Reisende aufgehoben würden.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol (Sozialisten) fühlte bei Sánchez in der Unterredung angesichts des geplanten Pilotprojekts vor, das vorsieht, ab Mitte Juni auf sicheren Reisekorridoren mehrere Tausend Urlauber vorrangig aus Deutschland auf die Insel zu holen. Sánchez versprach Armengol, dass für dieses Projekt die Quarantäne-Pflicht bereits nach dem 14. Juni aufgehoben wird. An diesem Tag endet die generelle Reisewarnung der Bundesregierung, die voraussichtlich durch Reisehinweise für einzelne Länder ersetzt werden soll.

Die Frage ist, ob ab dem 15. Juni bereits Urlauber auf die Inseln kommen können. Der Flughafen Son Sant Joan ist bis auf wenige Verbindungen weiterhin gesperrt. Und viele Hotels machen wenn überhaupt erst am 1. Juli wieder auf.

Armengol berichtete bei ihrer sonntäglichen Pressekonferenz von weiteren Aspekten, die sie mit Sánchez in der Videokonferenz besprochen hat. So bat sie in Madrid darum, die ERTE-Regelungen für Kurzarbeit im Tourismus mindestens bis Ende September auszuweiten. Schließlich seien die Inseln mit ihrer Abhängigkeit vom Tourismus besonders von der Krise gebeutelt.

Die balearische Ministerpräsidentin begrüßt das Rettungspaket der EU, mit dem Spanien insgesamt 140 Milliarden Euro zufließen sollen, 77 Milliarden davon als Direkthilfen und 63 Milliarden als Kredit. Die Präsidenten der Autonomen Regionen, darunter Armengol, baten Sánchez bei der Unterredung, dass sie selbst einen Teil dieser Hilfen verantwortlich verteilen können.

Auch um die Mobilität innerhalb Spaniens ging es bei der Unterredung. Nach derzeitigem Stand tritt Mallorca ab dem 8. Juni in Phase 3 ein, womit Flüge zwischen den Balearen-Inseln möglich sind. Einen Flug auf das Festland könne man erst antreten, wenn der Alarmzustand beendet sei, sagte Armengol bei der Pressekonferenz. /jk