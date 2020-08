Meteorologen spekulieren über zweite Hitzewelle

Nach einer kurzen Verschnaufpause soll es ab Donnerstag (6.8.) wieder richtig heiß werden auf Mallorca und im übrigen Spanien. Das spanische Wetteramt Aemet hält eine zweite Hitzewelle an den Tagen gegen Ende der Woche für möglich. "Am kommenden Wochenende werden die Thermometer sehr hohe Werte erreichen, und man kann nicht ausschließen, dass sie eine Intensität, territoriale Ausbreitung und Länge erreichen, um von einer Hitzewelle zu sprechen", erklärte Rubén del Campo als Sprecher von Aemet in Bezug auf das Wetter in Spanien. "Bis mindestens Samstag werden Temperaturen von über 35 Grad in weiten Teilen des spanischen Festlands und auf den Balearen erreicht", so Del Campo weiter.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 25,7 Grad war der Juli auf Mallorca 0,7 Grad heißer als im Schnitt der vergangenen Jahre. Ähnlich hohe Temperaturen herrschten auf den Nachbarinseln. Auf Formentera lag die Durchschnittstemperatur sogar bei 27,1 Grad. Die höhere Durchschnittstemperatur errechnet sich aufgrund der letzten Tage, an denen aus Afrika stammende Luftmassen die Balearen ordentlich aufheizten.

Zwischen dem 27. Juli und dem 1. August wurden an mehreren Orten auf Mallorca die 40 Grad überschritten. Am 31. Juli wurden in Binissalem 40,9 Grad gemessen, ein Rekordwert für die dortige Wetterstation, am selben Tag waren es in Llucmajor 40,6 Grad.

Am 28. Juli vermeldete die Wetterstation am Flughafen Palma de Mallorca 40,6 Grad, der höchste Wert seit 1983. Selbst auf den Berggipfeln war es nicht viel kühler. An der Wetterstation Serra d'Alfàbia in den Bergen zwischen Bunyola und Sóller wurden am letzten Julitag 35,6 Grad gemessen - ein Rekordwert für diese Bergstation. /tg