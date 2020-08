Tui kritisiert Reisewarnung für ganz Mallorca als übertrieben

Der Tourismuskonzern Tui hält die Reisewarnung für ganz Mallorca für übertrieben. Das sagte Thomas Ellerbeck, der für Politik und Kommunikation zuständige Manager des Konzerns, der Zeitung "Rheinischen Post". "Wir bedauern, dass Deutschland nun eine Reisewarnung für ganz Mallorca ausgesprochen hat. Besser wäre eine regionale Reisewarnung für Palma, Magaluf oder andere Orte mit erhöhten Fällen gewesen", so Ellerbeck in der Montagsausgabe der Zeitung.

Die meisten Urlauber seien sehr verantwortungsvoll und hielten sich an die Regeln. Die pauschale Warnung sei auch deshalb fragwürdig, weil große Teile der Insel von der Pandemie nur minimal betroffen seien. Es habe in keinem Hotel der Tui in Mallorca einen Vorfall gegeben. Der Konzern und auch der Deutsche Reiseverband (DRV) erklärten, sie hofften auf ein baldiges Ende der Reisewarnung.

Auch wenn der Reiseveranstalter Tui Pauschalreisen bis einschließlich 24. August abgesagt hat, verzichten viele Urlauber laut dem Konzern auf die Möglichkeit, den Urlaub sofort abzubrechen. "Viele Gäste melden sich bei uns und möchten bleiben", so Tui-Chef Marek Andryszak zur "Bild am Sonntag". Alltours Der Reiseveranstalter verwies unterdessen darauf, dass Neubuchungen weiterhin möglich seien . „Wir überlassen es den Kunden, ob sie ihren Urlaub auf Mallorca verbringen möchten", wird alltours-Inhaber Willi Verhuven in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Reisewarnung hatte das Auswärtige Amt am Freitagabend (14.8.) ausgesprochen , sie gilt für, nicht aber für die Kanaren. Zuvor war die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen deutlich überschritten worden . Neue Zahlen werden wieder am Montagnachmittag veröffentlicht. Gesundheitsminister Spahn appellierte am Wochenende an die "Wachsamkeit" der Mallorca-Urlauber , die weiter auf die Insel reisten, sowie die sorgfältige Einhaltung der Hygiene-Regeln. /ff