45-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Gemeinde Calvià

Ein 45-Jähriger starb am Donnerstag (17.9.) bei einem Arbeitsunfall im Industriegebiet Son Bugadelles.

Ein 45-Jähriger starb am Donnerstag (17.9.) bei einem Arbeitsunfall im Industriegebiet Son Bugadelles. Foto: B. Ramon

Ein 45 Jahre alter Mitarbeiter ist am Donnerstagmittag (17.9.) nach einem Arbeitsunfall in einem Betrieb im Gewerbegebiet Son Bugadelles in der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" war der Mann unter eine Hebebühne geraten und hatte sich dabei im Brustbereich tödliche Verletzungen zugezogen. Beamte der Guardia Civil untersuchen nun, wie genau es zu dem Vorfall gekommen ist.

Wie die Notrufzentrale bekannt informierte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag (17.9.) gegen 12.50 Uhr. Die alarmierten Rettungskräfte versuchten ohne Erfolgn den Mann zu reanimieren. Er starb noch am Unfallort. /sw