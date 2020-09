Mehrere Wohnhäuser auf Mallorca wegen Großbrands evakuiert

Der Wind heizte das Feuer an und verwandelte die Albufera in ein Flammenmeer

Ein Großbrand in der S'Albufera in der Gemeinde Muro im Norden von Mallorca hat die Feuerwehr in der Nacht auf Samstag (26.9.) auf Trab gehalten. Mehrere Wohnhäuser in der Gegend Cases de Son Sant Martí mussten evakuiert werden. Noch immer ist das Feuer nicht unter Kontrolle.

Wie MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, war vor allem der starke Wind schuld daran, dass sich das Feuer ungehindert ausbreiten konnte. Böen von bis zu 90 Stundenkilometer heizten die Flammen weiter an. Auch die balearische Forstbehörde Ibanat arbeitet auf Hochtouren daran, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Entdeckt worden war das Feuer gegen 18 Uhr am Freitag (25.9.) am Camí de S'Amarador nahe der Landstraße, die Muro mit Can Picafort verbindet. Durch den Wind fing immer mehr trockenes Rohrgeflecht, das in der Gegend um die Albufera verbreitet ist, an zu brennen und verwandelten es in ein Flammenmeer. Drei Helikopter des Ibanat waren bis zum Einbruch der Dunkelheit im Einsatz, danach mussten die Bodentruppen übernehmen. Gegen 20 Uhr stufte das Ibanat das Brandrisiko auf der Stufe 1, ein, da Wohngebiete und wichtige Infrastruktur in Gefahr sei. Eine Stunde später wurde Risikostufe 2 ausgerufen, da Menschen in direkter Gefahr seien.

Auch am Morgen sind rund 50 Mitarbeiter der Forstbehörde sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr von Inca und Alcúdia im Einsatz. Über die Brandursache ist bisher nichts bekannt. /somo

(Aktualisierungen folgen)