Mallorca bereitet sich schon mal auf die dritte Welle vor

Während sich Mallorca langsam aber merklich von der zweiten Covid-19-Welle erholt, befassen sich die Fachleute im balearischen Gesundheitsministerium bereits mit einer möglichen dritte Welle, die "wahrscheinlich auf die Inseln zukommen" werde, so Maria Antònia Font, Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit am Mittwoch (7.10.). "Wir wissen nicht, wie lange sie uns in Ruhe lässt, aber wir wollen nicht, dass sie uns unvorbereitet erwischt.

Font erteilte damit indirekt auch der Forderung der Diskotheken-Betreiber eine Absage, über Weihnachten normal öffnen zu dürfen. "Wir haben die Kurve der zweiten Welle nach unten gedrückt. Wahrscheinlich wird es ein dritte geben", sagte sie. Dabei sei völlig unklar, ob diese vor Weihnachten eintreffen würde oder danach, möglicherweise als Folge der Festtage. "Wir arbeiten mit den verschiedenen Szenarien. Die zweite Welle hatten wir später erwartet und sie kam früher."

Corona-Sprecher Javier Arranz sieht derweil eine positive Tendenz in den Daten der vergangenen Tage. Zur Zeit gebe es 142 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen zwei Wochen. Für die vergangenen sieben Tage liege der Wert bei 65. Die Quote der positiven PCR-Tests liege bei 3,62 Prozent. "Wenn es eine dritte Welle gibt wird diese zu weniger Fällen führen und kürzer andauern, sofern wir uns benehmen und das Virus nicht mutiert", stellte Arranz fest./tg

