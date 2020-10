Polizei findet zwei Leichen in Peguera auf Mallorca

In einem an einer Tankstelle abgestellten Fahrzeug in Peguera wurden die Leichen entdeckt.

In einem an einer Tankstelle abgestellten Fahrzeug in Peguera wurden die Leichen entdeckt. Foto: Bosch

In Peguera auf Mallorca haben Beamte der Guardia Civil am Donnerstag (15.10.) die Leichen einer Frau sowie eines Mannes in einem geparkten Auto gefunden. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Anwohner hatten gegen 14.45 Uhr Schüsse gehört und daraufhin die Polizei alarmiert. Die ausgerückten Beamten fanden schließlich auf der Rückseite einer Tankstelle an der Umgehungsstraße von Peguera die beiden Toten in einem dort abgestellten Fahrzeug. Zudem entdeckten sie eine Waffe, mit der die Opfer möglicherweise erschossen wurden. Daneben fanden sie in dem verschlossenen Wagen auch Munition einer Schrotflinte, berichtet die MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca.

Beamte der Kriminalpolizei der Guardia Civil haben die Ermittlungen übernommen. Möglicherweise hat der Mann die Frau erschossen und sich dann anschließend das Leben genommen. Es kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden, dass beide einvernehmlich Suizid begangen haben. /mw

Wer selbst Hilfe oder jemanden zum Zuhören braucht, kann sich jederzeit unter der Nummer 971-46 11 12 an das „Teléfono de la esperanza" wenden. Wer kein Spanisch spricht, kann die Telefonseelsorge in Deutschland kontaktieren. Telefonisch funktioniert das von Mallorca aus nicht. Unter www.telefonseelsorge.de gibt es aber eine Online-Beratung.