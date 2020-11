Immer mehr Wolken in der neuen Woche auf Mallorca

Das milde Herbstwetter auf Mallorca hält auch in der neuen Woche an. Am Montag (2.11.) zeigt sich nach Nebel und Wolken am Vormittag die Sonne vor allem am Nachmittag. Die Temperaturen bleiben stabil mit Höchstwerten von 22 Grad in Palma de Mallorca und sogar 24 Grad im Raum Sa Pobla. Dazu weht nur eine leichte Brise. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 11 Grad in Palma, im Südosten bleibt es mit 15 Grad besonders mild.

Am Dienstag zeigen sich ein paar Wolken mehr, besonders in der zweiten Tageshälfte. Im Nordosten kann es ein bisschen regnen. Der Wind frischt ortsweise etwas auf. Die Temperaturen bleiben praktisch unverändert.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Noch mehr Wolken gibt es dann am Mittwoch, nur im Südwesten lässt sich die Sonne laut der Vorhersage des Wetterdienstes Aemet häufiger blicken. Lokale Regenfälle werden nicht ausgeschlossen. Es bleibt mild bei Höchstwerten von 22 Grad in Palma. Nachts sinken die Werte bis auf 13 Grad, im Tramuntana-Gebiet um Lluc auf 8 Grad. Mild und wolkig geht es dann auch am Donnerstag weiter. /ff