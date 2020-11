Spanien verlangt ab 23.11. PCR-Tests bei Einreise aus Risikogebiet

Wer aus einem Risikogebiet in Spanien einreist, muss ab dem 23. November einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Die neue Regelung der spanischen Regierung, die mit einer Pressemitteilung vom Mittwoch (11.11.) angekündigt wurde, betrifft somit auch auf Mallorca ankommende Passagiere aus Deutschland, in Abhängigkeit von den dann registrierten Corona-Zahlen.

Die neue Regelung ergänze die bereits bestehenden Auflagen, heißt es, so werde auch die automatische Temperaturkontrolle aller Passagiere aus dem Ausland beibehalten. Eine Quarantäne für ankommende Passagiere, wie bei Ankunft aus einem Risikogebiet in Deutschland der Fall, ist nicht vorgeschrieben.

Das Ergebnis des PCR-Tests könne sowohl in Papierform (Original), als auch digital mitgeführt werden. Es müsse auf Spanisch oder Englisch verfasst sein. Der PCR-Test muss außerdem in dem schon bislang vorgeschriebenen Formular angegeben werden, das Passagiere vor der Einreise in Spanien ausfüllen müssen.

Die Risikogebiet-Einstufung des Landes oder der Region, von der ein Passagier anreist, werde anhand der EU-Verordnung 2020/1475 vom 13. Oktober vorgenommen, heißt es in der Pressemitteilung. Zugrunde gelegt werde die Inzidenz der registrierten Corona-Fälle in den vergangenen 14 Tagen. Passagiere müssten beim Ticketverkauf über die neuen Auflagen informiert werden. Unklar war zunächst, ob im Fall von Deutschland die Ausweisung als Risikogebiet regional oder bundesweit vorgenommen wird (Die MZ berichtet weiter).

Die Regelung sollte am Donnerstag (12.11.) im spanischen Gesetzblatt (BOE) veröffentlicht werden, um am 23. November in Kraft zu treten. /ff

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).