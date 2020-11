Diese Hotels an der Playa de Palma sind weiterhin geöffnet

Wer trotz aller Auflagen derzeit an der Playa de Palma auf Mallorca Urlaub machen will, findet laut der Vereinigung der Hoteliers an der Playa zumindest noch 13 offene Hotels und Apartmentanlagen. 1.849 Gästebetten warten in der Touristenhochburg auch Mitte November noch auf Reisende, buchen kann man meist von einem Tag auf den nächsten. Die Auslastung ist gering.

Der Lobbyverband ließ der MZ eine Liste mit den offenen Herbergen zukommen: Demnach können Urlauber zwischen größeren und kleineren Hotels - wie dem Riu Festival, dem Occidental Playa de Palma, dem Hotel Raxa, dem Hotel Alce, dem Hotel Marbel, dem Hotel Balear oder auch dem Hostal Maracaibo - und Apartmentunterkünften wie den Apartamentos Delfín, den Apartamentos Tres Torres, den Apartamentos Beach4U, den Apartamentos Embat, den Apartamentos Pure Salt Residences und den Apartamentos Villa Nadine wählen.

Bei Online-Plattformen, wie etwa Booking, finden sich noch weitere Häuser, wie etwa The Hype Beach House und weitere Apartments. Diese sind keine Mitglieder im Verband, weshalb sie nicht in der offiziellen Liste auftauchen. Die meisten der Häuser bieten derzeit Schnäppchenpreise. Im Hotel Raxa etwa gibt es drei Nächte für zwei Personen im November für 143 Euro.

Verbandspräsidentin Isabel Vidal hatte bereits am Sonntag erklärt: "Das zeigt, dass die Playa de Palma trotz der Pandemie noch operativ ist. Wir haben weiterhin geöffnet. Wir sind optimistisch, dass mit negativen Corona-Tests für Urlauber Mallorca sich als sicheres Reiseziel behaupten kann." /jk