PCR-Pflicht für alle: spanisch-italienischer Polit-Gipfel auf Mallorca

Auch sie mussten einen PCR-Test vorzeigen, um nach Mallorca zu kommen: Am Dienstag (25.11.) hat in Palma de Mallorca ein spanisch-italienischer Polit-Gipfel begonnen, an dem Vertreter der Regierungen beider Länder teilnehmen. Zwar gilt die PCR-Pflicht nur für die Einreise in Spanien, aber auch die Vertreter der spanischen Regierung unterzogen sich zur Sicherheit vor dem Gipfel den Tests.

Premier Pedro Sánchez begrüßte am Vormittag seinen italienischen Amtskollegen Giuseppe Conte zum 19. Gipfel dieser Art. Zuletzt hatte er 2014 stattgefunden.

Auf der Tagesordnung stehen die Bekämpfung der coronabedingten Wirtschaftskrise, der Klimaschutz sowie die Kooperation beim Thema Tourismus. Sicherheitskräfte sperrten den Almudaina-Palast, wo die Spitzenpolitiker tagen, weiträumig ab.

Auf spanischer Seite vertreten sind neben Sánchez Vizepräsident Pablo Iglesias, Wirtschaftsministerin Nadia Calviño, Umweltministerin Teresa Ribera, Außenministerin Arancha González Laya, Verteidigungsministerin Margarita, Robles, Innenminister Fernando Grande Marlaska und Arbeitsministerin Yolanda Díaz. Auch Tourismusministerin Reyes Maroto, Landwirtschaftsminister Luis Planas und Sozialminister José Luis Escrivá nehmen teil. /ff