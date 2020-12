Jetzt beginnt auch Sóller mit Corona-Massentests

Nach Muro und Lloseta bittet das balearische Gesundheitsministerium nun auch in Sóller die Bevölkerung zu Massentests. Alle Bürger ab 16 Jahren werden zwischen Mittwoch (16.12.) und Sonntag (20.12.) aufgefordert, daran teilzunehmen, um die Corona-Pandemie auf Mallorca in Schach zu halten. Ziel sei es, asymptomatische Infizierte zu identifizieren, wie es in einer Pressemitteilung vom Dienstag heißt.

Die Tests finden auf dem Sportgelände von Son Angelats in der Zeit zwischen 9 Uhr und 18 Uhr statt. Für die Teilnahme müssen die Probanden ihren Ausweis vorzeigen. Die Termine richten sich nach der Zugehörigkeit zum Wahlkreis (Mittwoch: l'Horta und Schule im Hafen, Donnerstag: Hospici, Escuela Es Fossaret, Biblioteca Municipal, Instituto Guillem Colom, Freitag: ASCP Can Dulce, Casa de Cultura). Der Samstag ist als Ausweichtermin für alle Bürger gedacht, die an den für sie bestimmten Terminen keine Zeit haben.

Die Ergebnisse der Schnelltests sollen innerhalb von 15 Minuten vorliegen. Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, folgt ein PCR-Test.

Vorab sollten zudem am Dienstag alle Personen getestet werden, die bei dem Massentest im Einsatz sind: Polizisten, Feuerwehrleute, Zivilschutz, Reinigungskräfte und Rathausangestellte.

In Muro unterdessen wurden bislang bei 2.469 Tests fünf Corona-Fälle entdeckt, in Lloseta bei 2.227 Test 23.

