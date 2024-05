Warnstufe Gelb: Regen auf Mallorca könnte am Mittwoch heftiger ausfallen

Der spanische Wetterdienst Aemet hat kurzfristig die Warnstufe Gelb für den Westen und Norden Mallorcas ausgegeben. Bis 18 Uhr könnte es am Mittwoch (15.5.) zu heftigen Regenfällen kommen. Die Betonung liegt auf "könnte", denn der Wetterdienst twitterte auch, dass die Wetterdaten nur schwer zu interpretieren und eine Vorhersage ungenau sei.

Die Regenwahrscheinlichkeit in Sóller und Alcúdia liegt auf jeden Fall bei 100 Prozent laut Aemet. Die Wetterkarte zeigt jedoch auch immer wieder ein paar Sonnenstrahlen an. Die Warnstufe ist wohl mehr eine Vorsichtsmaßnahme. Bis zu 20 Liter pro Stunde und Quadratmeter könnte es regnen. Gewitter kann nicht ausgeschlossen werden. Im Süden und Osten der Insel bleibt es überwiegend sonnig, kurze Schauer sind aber auch dort möglich.

Wie es gerade auf Mallorca aussieht, können Sie in den unterschiedlichen MZ-Livecams nachverfolgen.

Am Freitag gibt es Strandwetter auf Mallorca, am Wochenende sollte der Regenschirm vorsichtshalber eingepackt werden

Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte von 20 (Sa Pobla) bis 23 Grad (Palma). Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung. Die Sonne geht um 20.58 Uhr unter. In der Nacht sinken die Werte auf 10 (Inselmitte) bis 13 Grad (Küsten).

Auch in den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft. Um 6.32 Uhr geht die Sonne am Donnerstag auf. Am Vormittag ist es bewölkt und ein paar Regentropfen können vom Himmel fallen. Am Nachmittag scheint dann die Sonne kräftig. Die Temperaturen steigen leicht bis auf 24 Grad.

Am Freitag gibt es auf Mallorca Strandwetter: Sonne, 26 Grad, kaum Wind. Die Temperaturen bleiben zwar am Wochenende konstant, dafür kann es laut Wetterkarte ab und an regnen. Besonders am Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Ganz ins Wasser dürfte das Wochenende aber nicht fallen.