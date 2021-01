Neue Restriktionen: Mallorca schränkt private Treffen extrem ein

Private Treffen auf Mallorca und Ibiza werden erneut eingeschränkt, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu reduzieren. Ab Mittwoch (13.1.) dürfen sich fast ausnahmslos nur noch diejenigen Personen treffen, die ohnehin im selben Haushalt zusammenleben. Das erklärte die Sprecherin der Balearen-Regierung Pilar Costa in einer Pressekonferenz nach der wöchentlichen Kabinettssitzung am Montag (11.1.).

Wie bereits angekündigt werden Restaurants, Cafés, Kaufhäuser und Shoppingcenter vorläufig geschlossen. Gastronomen dürfen nur noch Speisen zum Mitnehmen verkaufen oder ausliefern. Großflächige Geschäfte dürfen nur öffnen, wenn sie den Verkauf auf Lebensmittel und andere Basisprodukte zum täglichen Leben reduzieren. Anders als zunächst angekündigt gelten die neuen Restriktionen erst ab Mittwoch (13.1.) und nicht wie ursprünglich geplant ab Dienstag. Vorläufig gelten die neuen Beschränkungen bis mindestens 30. Januar.

Private Treffen: Freunde oder Verwandte besuchen ist verboten

Grundsätzlich lautet die neue Regel: Wer nicht zusammen wohnt, darf sich auch nicht privat treffen. Wörtlich sagte die Regierungssprecherin: "Familiäre und soziale Treffen sind nur für Personen erlaubt, die demselben Haushalt angehören, sowohl im öffentlichen Raum als auch im Innern." Für diese Regel gebe es nur einige sehr konkrete Ausnahmen, wie die Regierungssprecherin ankündigte:

Single-Haushalte dürfen von einem weiteren Haushalt "adoptiert" werden

Kinder mit getrennt lebenden Eltern oder Erziehungsberechtigten dürfen beide Elternteile besuchen und treffen

getrennt lebende Paare - verheiratet oder nicht - dürfen sich treffen

Hilfs- und Pflegebedürftige Menschen dürfen versorgt werden

Bislang war es erlaubt, sich in Gruppen von maximal sechs Personen aus höchstens zwei Haushalten zu treffen. Der Besuch eines Verwandten oder eines Freundes war entsprechend erlaubt und ist fortan untersagt.

Restaurants und Cafés geschlossen

Ebenfalls ab Mittwoch (13.1.) müssen Restaurants und Cafés für zweieinhalb Wochen schließen. Wie zu Lockdown-Zeiten im Frühjahr wird der gastronomische Betrieb auf den Verkauf von Speisen zum Mitnehmen und das Ausliefern beschränkt. Auch im Freien dürfen keine Tische mehr bewirtet werden. Die Gastronomen kündigten ensprechende Proteste an.

Die Restaurants in Hotels bleiben geöffnet. Sie dürfen aber ausschließlich Hotelgäste bewirten. Auch die Cafeterias in Krankenhäusern, Schulen oder ähnlichen Einrichtungen bleiben geöffnet.

Einzelhandel

Harte Restriktionen treten auch für den Einzelhandel in Kraft. Auf Mallorca müssen alle Shoppingcenter, Kaufhäuser und Baumärkte schließen, beziehungsweise den Verkauf auf Lebensmittel und wichtige Alltagsprodukte beschränken. Große Supermärkte wie Carrefour und Alcampo dürfen also weiterhin öffnen, aber nicht alle Abteilungen. Die Beschränkungen gelten für alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von über 700 Quadratmetern auf Mallorca beziehungsweise 400 Quadratmetern auf Ibiza. Für die Inseln gelten unterschiedliche Definitionen für die Kategorie "große Verkaufsflächen" (grandes superficies).

Kleine Geschäfte bleiben weiterhin geöffnet. Die Zahl der Parkplätze wird auf die Hälfte, die Zahl der Kunden auf ein Drittel beschränkt.

Fitnesscenter und Spas gschlossen

Wie am Freitag angekündigt müssen auch Fitnesscenter, Spas und ähnliche Einrichtungen schließen. Die Restriktionen beziehen sich auf alle Innenräume, in denen Sport betrieben wird. In Sporthallen darf nur noch Leistungssport betrieben werden. Zuschauer sind dabei verboten. Hallenbäder dürfen öffnen, zugelassen ist maximal ein Schwimmer pro Bahn. /tg

(Meldung wird in Kürze erweitert, Stand Montag, 13.45 Uhr)