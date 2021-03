Auf Mallorca öffnen die Wanderhütten wieder ihre Pforten

Die Corona-Inzidenz auf Mallorca fällt und fällt. Die Insel ist aus der höchsten Risikostufe 4 herausgefallen, so dass auch die Wanderhütten des Inselrates wieder Gäste empfangen dürfen. Das gab der Inselrat am Dienstag (2.3.) bekannt. Die vier Herbergen in Tossals Verds, Son Amer, Muleta und Coma d'en Vidal sind ab dem 8. März buchbar, wie eine Suchanfrage der MZ auf der Website ergab. Dort konnte man allerdings Coma d'en Vidal zunächst nicht buchen.

Die Kapazität wird bis auf Weiteres allerdings auf 30 Prozent der maximal zugelassenen Gästezahl beschränkt. Alle Wanderer werden dringend dazu aufgerufen, die Hygieneprotokolle der Herbergen zu beachten. Auf den Außenflächen gelten die derzeit gültigen Beschränkungen. Somit können die Bänke zu 50 Prozent besetzt werden. Maximal dürfen vier Personen aus maximal zwei Haushalten an einem Tisch sitzen. Auch in den Herbergen schließt die Außenbewirtung um 17 Uhr.

Die Umweltdezernentin des Inselrats, Aurora Ribot, hat dazu aufgerufen, das Angebot der Wanderherbergen als eine "Alternative sicherer Freizeitgestaltung" zu begreifen, die respektvoll mit der Natur umgehe. Die Wanderherbergen seien allesamt mit den aktuellen Sicherheits- und Hygienevorgaben ausgestattet, fügte Josep Manchado vom Umweltdezernat hinzu.

Eine Nacht in einer der Herbergen ist etwa im März für 37 Euro für zwei Personen zu haben. Wer mit seiner vierköpfigen Familie ein Wochenende in einer der Herbergen verbringen will und dabei Halbpension in Anspruch nimmt, zahlt 232 Euro. Reservierungen können hier vorgenommen werden. /jk