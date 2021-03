Sieben Festnahmen wegen mutmaßlicher Folter eines 30-Jährigen auf Mallorca

Wegen mutmaßlicher grausamer Gewalttaten an einem Mann mit geistiger Behinderung hat die Nationalpolizei auf Mallorca am Montag (8.3.) sieben Personen festgenommen. Die vier Männer und drei Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren sollen den 30-Jährigen tagelang aufs Grausamste misshandelt und gedemütigt haben. Unter anderem sollen Sie dem Mann zwei Penisse ins Gesicht tätowiert, den Mund mit Klebstoff zugeklebt und die Zehen zusammengenäht haben. Die Straftaten wurden anscheinend mit dem Handy gefilmt.

Die Nationalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. Ersten Informationen zufolge hatte sich der 30-Jährige am Freitag (5.3.) auf der Plaça d'Espanya von einer Gruppe von Leuten überzeugen lassen, mit in ein Wohnhaus nach Manacor zu fahren.

Dabei handelte es sich wohl um die Wohnsitz einer der mutmaßlichen Täter. Dort hielt man den Mann anscheinend zwei Tage lang fest, um ihn zu foltern und zu demütigen. Erst am Sonntag (7.3.) konnte der Gefolterte entkommen, Zuflucht bei einem Angehörigen suchen und den Fall zur Anzeige bringen.

Es ist nicht die erste schwere Gewalttat an Wehrlosen, die diese Tage die Öffentlichkeit auf Mallorca erschüttert und die Ermittler beschäftigt. Erst kürzlich nahm die Nationalpolizei zwei Jugendliche fest, die am 15. Februar in Palma de Mallorca ein Auto in Brand gesetzt haben sollen, in dem eine Obdachlose schlief. Die Frau konnte den Flammen entkommen. Da der Schlafplatz der Frau im Viertel allgemein bekannt war, muss man befürchten, dass es sich um einen vorsätzlichen Anschlag auf die wehrlos schlafende Frau handelte. /tg