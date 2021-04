Illegale Partys: Polizei auf Mallorca zieht Osterbilanz

Illegale Partys, ausgelassenes Feiern am Strand und Fiestas auf miteinander vertäuten Yachten. Nach einem Osterwochenende mit intensiven Kontrollen haben die verschiedenen Polizeieinheiten auf Mallorca am Montag (5.5.) Bilanz zu mehreren Verstößen gegen die Corona-Restriktionen gezogen.

Allein in der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca lösten Gesundheitsinspekteure und Orts- und Nationalpolizei am Wochenende 24 illegale Zusammenkünfte auf. Mehrere Besucher am Stadtstrand Can Pere Antoni erhielten am Karfreitag und am Ostersamstag Anzeigen, weil sie sich zu verbotenen Ansammlungen getroffen hatten. Bereits am Gründonnerstag war es zu einer Straßenparty an der Porta de Sant Antoni gekommen. Insgesamt stellten die Beamten 256 Strafzettel aus. Eine Bar wurde geschlossen, nachdem die Besitzer mehrfach die Restriktionen ignoriert hatten.

Die Guardia Civil auf den Balearen erwischte zusätzlich 266 Personen auf den Inseln Mallorca und Ibiza. Eine illegale Party lösten die Beamten in Algaida, eine weitere in Santa Eulàlia (Ibiza) auf. Vor dem Küstenort Portals Vells (Großgemeinde Calvià) fand am Nachmittag des Karfreitags eine Party auf drei zusammenliegenden Yachten statt. Die Besitzer der Boote erhielten eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Corona-Restriktionen und einen Strafzettel, weil sei außerdem illegalerweise auf einer Seegraswiese ankerten. Lokale Zeitungen berichteten außerdem über eine ähnliche Yachtparty vor Port d'Andratx. /tg

