Alltours hält vier Mallorca-Hotels auch über Ostern hinaus offen

Eines von vier geöffneten Hotels: das Bella Paguera in Peguera. Foto: Alltours

Trotz Buchungsflaute nach den Feiertagen hält der deutsche Reiseveranstalter Alltours vier seiner Hotels auf Mallorca auch über die Osterferien hinaus auf. Dabei handelt es sich um die Allsun-Hotels Bahía del Este und Pil.lari Playa (beide Playa de Palma), das Eden Playa (Playa de Muro) sowie das Bella Paguera (Peguera). Wann die restlichen Allsun-Hotels öffnen, stehe noch nicht fest, so Unternehmenssprecher Thomas Daubenbüchel auf MZ-Anfrage.

In einer Pressemitteilung hatte Alltours-Inhaber Willi Verhuven zuvor eine positive Bilanz der Osterferien auf Mallorca gezogen. An die 10.000 Gäste hätten ihren Insel-Urlaub mit dem Reiseveranstalter verbracht. Der Deutsche Reiseverband war in einer Schätzung von insgesamt 40.000 deutschen Mallorca-Urlaubern zu Ostern ausgegangen, Flughafen-Daten legen jedoch nahe, dass es auch mehr gewesen sein könnten.

Die Sorgen deutscher Politiker seien unbegründet gewesen, so Willi Verhuven. "Weder haben deutsche Urlauber Corona nach Mallorca gebracht, noch Reiserückkehrer nach Deutschland. Die Wahrscheinlichkeit, sich auf Mallorca mit dem Virus anzustecken, ist gering (...) Kein Wunder, dass viele Gäste angaben, sich auf Mallorca sicherer als in Deutschland zu fühlen."

Corona-Zwischenfälle habe es bei Alltours keine gegeben, heißt es in der Pressemitteilung. Die mallorquinische Politik haben "mit ihrem konsequenten und durchgängigen Hygienekonzept gleichermaßen für die Sicherheit der Mallorquiner und der Urlauber gesorgt." Dies könne Vorbild für Deutschland sein, wo die Maßnahmen nicht durchgängig und konsequent genug umgesetzt würden,

Auch die befürchteten Warteschlangen an den Teststationen habe es zumindest für Alltours-Gäste nicht gegeben. Rückreisende hätten sich für 25 Euro direkt im Hotel testen lassen können.

