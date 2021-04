Diese Corona-Regeln gelten ab heute auf Mallorca

Mit Ende der Osterferien kehrt Mallorca am Montag (12.4.) zu den Corona-Restriktionen zurück, die vor der Urlaubsphase galten. Die für die Reisezeit von der spanischen Zentralregierung verhängten zusätzlichen Regeln entfallen. Auf der Insel gelten aber nach wie vor strenge Vorsichtsmaßnahmen.

Kontakte mit Personen aus anderen Haushalten

Große Familienessen bleiben verboten, aber zumindest ist es ab Montag (12.4.) grundsätzlich wieder erlaubt, Verwandte oder Freunde zu besuchen, mit denen man nicht zusammen wohnt. In privaten Innenräumen sind Treffen von maximal sechs Personen aus höchstens zwei Haushalten erlaubt. Dieselbe Regel gilt auch für Treffen im Freien. An Café-Tischen sind es vier Personen aus maximal zwei Haushalten.

Gastronomie

Die Innengastronomie bleibt vorerst geschlossen. Außentische dürfen bewirtet werden. Erlaubt sind Vierertische mit Personen, die - wie gesagt - aus maximal zwei Haushalten stammen dürfen. Zusammenwohnende Familien oder Haushalte mit mehr als vier Personen dürfen auch zusammen am Restauranttisch Platz nehmen. Allerdings müssen sie sich darauf gefasst machen, dass dies auch stichprobenartig von der Polizei geprüft wird.

Wer also nicht offensichtlich als Familie erkennbar ist, sollte besser eine Wohnortsbescheinigung dabei haben. Es gilt eine frühe Sperrstunde von 17 Uhr. Anschließend dürfen noch bis 22 Uhr Speisen zum Mitnehmen verkauft oder nach Hause ausgeliefert werden.

Nächtliche Ausgangssperre

Seit Monaten gilt auf Mallorca unverändert eine nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr. Rechtliche Grundlage dafür ist der von der spanischen Regierung verhängte Alarmzustand, der noch bis zum 9. Mai gilt. Die Balearen-Regierung hat signalisiert, dass sie die Ausgangssperre gerne über dieses Datum hinaus verlängern würde. Unklar ist noch, ob sie dafür eine rechtliche Handhabe findet.

Anreise

Wer von außerhalb der Balearen nach Mallorca reist, muss vorher einen PCR-Test machen. Das Negativergebnis, das maximal 72 Stunden zurückliegen darf, wird am Flughafen und am Hafen kontrolliert.

Einkaufen

Der Einzelhandel ist geöffnet, allerdings mit Auflagen. Diese unterteilen die Geschäfte in kleinere Läden und große Verkaufsflächen wie Kaufhäuser oder Einkaufszentren.

In den kleinen Geschäften dürfen sich maximal 75 Prozent der sonst zugelassenen Kundenzahl aufhalten. Ladenschluss ist um 20 Uhr, sofern in dem Geschäft nicht Lebensmittel oder andere wichtige Produkte für den täglichen Bedarf verkauft werden.

Einkaufszentren (also auch die kleinen Geschäfte in Einkaufszentren) und Kaufhäuser (Baumärkte, Gartencenter, große Bekleidungsgeschäfte etc.) dürfen nur 50 Prozent der ansonsten üblichen Kundenzahl hineinlassen, an Samstagen reduziert sich diese Zahl sogar auf 30 Prozent. Außerdem müssen die großen Geschäfte an Sonn- und Feiertagen schließen. Für die übrigen Tage gilt der Ladenschluss von 20 Uhr. Ausgenommen sind auch hier Supermärkte, die Lebensmittel oder andere Alltagsprodukte verkaufen.

Sport und Fitnessstudios

Fitnessstudios haben geöffnet. Im Innern dürfen sich maximal 30 Prozent der normalen Kundenzahl aufhalten. Es gilt Maskenpflicht. ç

Bei sportlicher Aktivität ohne Kontakt im Freien dürfen sich Gruppen von bis zu zehn Personen treffen. Dazu gehören auch das Wandern, Radfahren oder Laufen.

Maskenpflicht

Auf Mallorca gilt eine strenge Maskenpflicht auch im Freien. Zum Beispiel soll man sie auch bei Spaziergängen am Strand aufbehalten. Abnehmen kann man sie, wenn man ins Wasser geht oder auf dem Handtuch sitzt, solange der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, eingehalten werden kann. Bei schwerer sportlicher Aktivität kann man die Maske ebenfalls absetzen. Mehr dazu hier. /tg

