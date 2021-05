Mallorca-News-Ticker: Calvià nimmt 11 Millionen Euro Schulden für sozialen Wohnungsbau auf

Laufend aktualisierte Mallorca-Meldungen des Tages (6.5.2021)

► Calvià nimmt 11 Millionen Euro Schulden für sozialen Wohnungsbau auf

Die Gemeinde Calvià verschuldet sich auf 15 Jahre mit knapp 11 Millionen Euro, um ein soziales Wohnungsbauprojekt in Santa Ponça zu finanzieren. Auf einem Gemeindegrundstück im Carrer Miguel de Unamuno, 11 sollen in vier Wohnblöcken insgesamt 99 Wohnungen entstehen. 50 davon gehen in den Verkauf, 39 sollen vermietet und zehn zum Mietkauf angeboten werden. Es handelt sich um 60 Zwei-Zimmer-Wohnungen, 30 Drei-Zimmer-Wohnungen, 4 Vier-Zimmer-Wohnungen und 5 Fünf-Zimmer-Wohnungen. Das Projekt, das nun ausgeschrieben wird, und die damit einhergehende Verschuldung wurde am Mittwoch (5..5) vom Gemeinderat abgesegnet. Weitere 49 Sozialwohnungen entstehen bereits im Ortsteil Magaluf. Hier beteiligt sich die Landesregierung zu 50 Prozent an der Finanzierung.

► Balearen-Universität bittet um Mithilfe bei Suche nach invasiver Schmetterlingsart

Die Balearenuniversität und das balearische Umweltministerium bitten die Insulaner im Kampf gegen eine invasive Schmetterlingsart um Hilfe: Wer hierzulande Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis, lat.) gesehen hat, soll den Standort des Fundes bitte in der App des Projekts Biodibal melden. Die invasive Art wurde auf den Balearen erstmals 2018 entdeckt und wird auf Spanisch "polilla del boj" genannt. Die aus Ostasien stammende Art wurde 2007 nach Europa eingeschleppt und hat sich von dort aus auch nach Spanien weiter ausgebreitet. Neben Mallorca wurde sie seither auch auf den Menorca, Formentera, Cabrera und Dragonera gesichtet. Der Schädling macht sich über die gefährdeten Balearen-Buchsbäume her. Die Raupen des Schmetterlings können die Bäume regelrecht kahl fressen, was zum Tod der Pflanzen führen kann. Auf Mallorca und Cabrera wächst eine endemische Buchsbaumart, der Buxus balearica, der zu den geschützten Arten gehört.