Boot mit mindestens 17 Migranten erreicht Mallorca

Das Flüchtlingsboot war am Freitag (7.5.) in Cap Salines im Gemeindegebiet Santanyí aufgefunden worden

Das Flüchtlingsboot war am Freitag (7.5.) in Cap Salines im Gemeindegebiet Santanyí aufgefunden worden Foto: DM

Beamte der Guarda Civil haben am Freitag (7.5.) 17 Migranten aufgegriffen, die in einem Boot das Cap Salines im Süden von Mallorca angekommen sind. Die Suche nach weiteren möglichen Insassen hält an.

Es ist bereits das achte Boot in diesem Jahr, das von Nordafrika aus auf die Balearen gelangt und aufgespürt worden ist. Bisher waren drei Boote auf oder bei Ibiza, zwei bei Cabrera und zwei weitere auf Mallorca dokumentiert worden, mit insgesamt 77 irregulären Einwanderern an Bord.



Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Zahl gering. Im gesamten Jahr 2020 waren 112 Boote in die Balearengewässer gelangt, 77 davon nach Mallorca. Insgesamt hatten die Sicherheitskräfte 1.464 Menschen aufgegriffen, 1.046 davon auf oder um Mallorca. /somo