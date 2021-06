Auch britische Urlauber dürfen wieder nach Mallorca reisen

Auch die britischen Urlauber können wieder Mallorca oder die Nachbarinseln Ibiza, Menorca oder Formentera besuchen, ohne bei der Rückkehr in Quarantäne gehen zu müssen. Wie der britische Premier Boris Johnson am Donnerstagabend (24.6.) verkündete, werden die Balearen - unabhängig vom restlichen Spanien - ab Mittwoch (30.6.) das grüne Licht der Corona-Ampel erhalten.

Spanien lässt Reisende aus Großbritannien bereits seit dem 23. Mai einreisen - zunächst sogar ohne Testpflicht. Für Briten, die ab sofort die Insel für einen einwöchigen Urlaub besuchen, stünden also kaum Hindernisse im Weg. Die Buchungen könnten deshalb sprunghaft ansteigen, zumal die übrigen europäischen Reiseziele - ausgenommen Gibraltar und Malta - noch kein grünes Licht aus London bekommen.

Bislang - und bis kommende Woche Mittwoch um 17 Uhr britischer Ortszeit - müssen Rückreisende von den Balearen nach Großbritannien unabhängig von Testergebnissen noch eine zehntägige Quarantäne einhalten. Das hatte bisher dazu geführt, dass aus dem zweitwichtigsten Herkunftsland für Urlauber auf Mallorca fast keine Urlauber auf die Insel gekommen waren. Hotels in Gebieten mit überwiegend britischem Tourismus - neben Magaluf auch Port de Pollença und Cala d'Or - haben deshalb noch zu einem großen Teil geschlossen.

Der mallorquinische Hotelierverband Fehm reagierte nun erleichtert: "Es ist eine sehr positive Nachricht, die wir soeben erhalten haben", erklärte die Vizevorsitzende María José Aguiló wenige Minuten nach Bekanntwerden der Entscheidung aus London. Man müsse die Reisen, die Abfertigung am Flughafen und den Aufenthalt allerdings so gestalten, dass es auch ein sicherer Urlaub sei, so Aguiló.

Ein einsetzender Massentourismus aus Großbritannien nach Mallorca sorgt auch politisch für Sprengstoff. Länder wie Spanien, Italien, Portugal oder Griechenland, in dem der Tourismus einen bedeutenden Teil der angeschlagenen Wirtschaft ausmacht, hoffen auf die britischen Urlauber. Spanien hatte sich Reisenden aus Großbritannien am selben Tag geöffnet, an dem die Bundesregierung strenge Restriktionen erhoben hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen EU-weit einheitliche Regeln für Einreisende aus Ländern durchsetzen, in denen es einen hohen Anteil an gefährlichen Virusvarianten gibt. Nach einer zunächst niedrigen Inzidenz und einem hohen Impfstand hatte sich die Delta-Variante in Großbritannien sehr schnell verbreitet und auch die Belegung der Krankenbetten wieder ansteigen lassen. /tg

