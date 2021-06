Bein im Pflug - 13-Jähriger schwer verletzt

Der Junge musste schwer verletzt in die Notaufnahme des Landeskrankenhauses Son Espases in Palma de Mallorca gebracht werden

Der Junge musste schwer verletzt in die Notaufnahme des Landeskrankenhauses Son Espases in Palma de Mallorca gebracht werden Archiv-Foto: DM

Ein 13-jähriger Junge hat sich bei einem Unfall auf einer Finca in Sineu auf Mallorca am Samstag (26.6.) schwer verletzt. Wie die Rettungskräfte berichten, hat sich das Bein des Jugendlichen in den Messern einer landwirtschaftlichen Pflugmaschine verfangen. Zwei Männer mussten ihn aus der misslichen Lage befreien, Rettungssanitäter brachten ihn anschließend mit tiefen Schnittwunden in die Notaufnahme des Landeskrankenhaus Son Espaes.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.30 Uhr am Morgen auf einer Finca in der Gegend um Son Ratet in der Nähe der Sportanlagen des Ortes. Der Junge war wohl gemeinsam mit einem Familienangehörigen auf dem Feld, als das Bein in die scharfen Eisen der Maschine geriet. Zahlreiche Einsatzkräfte, unter anderem von der Feuerwehr von Mallorca, der Guardia Civil und der Protección Civil kamen zum Unglücksort. Zwar schwebte der Junge zu keiner Zeit in Lebensgefahr, die Verletzungen wurden aber als "schwer" eingestuft. /somo