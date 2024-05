Am 13.Mai 2004 änderte sich das Leben des Michael Bohrmann schlagartig und für immer. Für eine geringe Summe traspaso – die auf Mallorca übliche Gebühr für eine Geschäfts-Übergabe – übernahm der Düsseldorfer Bäcker eine kleine Kneipe am Kopfe der Bierstraße, die schon damals „Deutsches Eck“ hieß. „Da stand nur ein Tresen. Mehr war da nicht!“ erinnert sich der Rheinländer.

Am Anfang lief es nicht besonders gut, was auch daran lag, dass die Kneipe überhaupt keine Lizenz hatte, wie Bohrmann wenig später herausfand. Zugelassen waren die Räumlichkeiten als Waschsalon. Mit viel Geld und Mühe gelang Bohrmann die Umwidmung in ein Restaurant. Freibier und Happy-Hour-Angebote machten anschließend die kleine Kneipe schnell zu einem Ausflugsziel der erlebnisorientierten Vereine, die an die Playa strömten. Seitdem läuft es, auch wenn Freibier und Happy Hour an der Playa de Palma längst verboten sind.

Die Polizei kam vorbei

20 Jahre später steht das „Deutsches Eck“ immer noch und lud am Montag (13.5.) zur großen Geburtstagssause. Zum Gratulieren kamen nicht nur Ballermann-Größen wie Ina Colada (singt im Oberbayern), Almklausi (Megapark) oder Radja Dalimontee (ehemaliger Direktor des Riu Palace), sondern auch die Polizei. Anläßlich des Ehrentags des Restaurants gab es eine multa (eine Strafe), da zahlreiche Gäste auch die Fahrbahn des Carrer de Lläut bevölkerten und so laut Polizei den Verkehr behinderten. Bohrmann nahm es gelassen, es hätte schlimmer kommen können.

Nachdem die Policía Local ansonsten nichts weiter zu beanstanden hatte, feierten Hunderte von Gratulanten ausgelassen auf der Bierstraße, die so voll war, wie man es nur aus dem September kennt, wenn Hochsaison auf der zweitbekanntesten Straße der Playa herrscht. Allein der Andrang zeigt: Bohrmann hat längst eine Institution geschaffen, die von der Playa de Palma kaum noch wegzudenken ist.

Das „Deutsche Eck“ hat täglich ab 08.30 Uhr geöffnet. Es schließt, wenn der letzte Gast gegangen ist.