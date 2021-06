Bekannter Weinkeller in Sineu schließt seine Pforten

Sineu, die 3.800-Einwohner-Gemeinde im Herzen von Mallorca, verliert eine ihrer urigsten Gaststätten: Das Betreiber-Ehepaar des Celler Es Grop hat nach Jahrzehnten oft deftiger Bewirtung das Lokal geschlossen. Wirt Jaume Mas fängt als Koch in einem anderen Betrieb an, der Weinkeller soll fortan nur noch gelegentlich für Stammgäste öffnen. "Es tut uns leid für die Kunden, aber der Entschluss ist gefällt", sagt Jaume Mas.

Besonders am Mittwoch, dem Markttag, fanden auch viele Urlauber den Weg in den 1900 erbauten Weinkeller ("Celler") mit seinen großen Fässern und seiner noch gut erhaltenen Weinpresse. Die Gaststätte hatte der Vater von Jaume Mas vor rund 50 Jahren in der ehemaligen Bodega eröffnet. Der Mann ging dabei mit der Zeit: "Wir waren die Ersten mit einem Farbfernseher, einem Tischfußball und einer Jukebox", erinnert sich der 53-jährige Sohn.

Der naheliegende Eindruck eines zutiefst mallorquinischen Lokals täuschte jedoch: Der Mallorquiner Jaume Mas ist mit der Galicierin Purificación Mariño verheiratet, und so wurden denn hier die Meeresfrüchte-Platten ("Mariscadas) oder der gratinierte Stockfisch ("Bacalao") aus dem Nordwesten Spaniens ebenso zubereitet und von den Gästen geschätzt wie das traditionelle "frit mallorquí" und andere Inselgerichte, die mittwochs die Hauptrolle spielten.

In Sineu verbleiben somit nur noch zwei Weinkeller. Weitere dieser auch unter Radurlaubern beliebte Traditionslokale gibt es etwa in Inca, Binissalem oder Petra. /ck