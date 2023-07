Eine Feier zum 50-Jährigen ist oft Anlass, auf die nächsten 50 Jahre zu schauen. Im Fall der Naturschützer des GOB liefert bereits ein Ausblick auf die nächsten vier Jahre genügend Herausforderungen. Denn nach acht Jahren Linkspakt, dessen Umweltpolitik den Aktivisten nicht weit genug ging, steht nun eine Regierung der PP an, die von den Klimawandelleugnern der Rechtspopulisten abhängig zu sein droht. Da gibt es offensichtliche Konfliktlinien, die nun wieder aufbrechen könnten.

Wie hält es die neue Regierung mit dem Straßenbau, der zuletzt auf Instandsetzungsarbeiten und neue Kreisel reduziert war? In welcher Form werden in der Debatte um die Wohnungsnot Bauvorschriften gelockert, auf Eis gelegte Siedlungspläne wieder erlaubt? Weniger offensichtlich, aber nicht weniger wichtig sind die Dinge, die nicht passieren. Das ausgeweitete Netz von Naturschutzparks will gepflegt, der gesetzlich verankerte Schutz des Neptungrases umgesetzt werden, was finanzielle wie personelle Ressourcen erfordert. Vor allem aber der Klimaschutz ist ein Thema, bei dem der GOB gefordert sein wird – nicht nur wegen politischer Entscheidungen, sondern auch der eigenen Haltung wegen.

Allein mit Fotovoltaik auf Privatdächern und in Gewerbegebieten kann Mallorca seine Hausaufgaben nicht erledigen. Statt Frontalopposition gegen Solarparks im Grünen zu machen, sollte der GOB diese Entwicklung mitgestalten und Lösungen fördern, die im Einklang mit Landwirtschaft und Landschaftsschutz stehen. Auch der Klimaschutz hat die historisch bewiesene Schlagkraft des GOB bitter nötig.