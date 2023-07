Suizid endet nicht immer gut. Die Titan-zur-Titanic-Expedition hätte auch scheitern können, was die sichere Rückkehr der fünf Abenteurer bedeutet hätte. Die mit der Rettung beauftragten US-Behörden weisen darauf hin, dass diejenigen, die nach der Implosion ihres Tauchbootes starben, „viel Geld für ein extremes Risiko bezahlt haben“. So ist der teuerste Suizid der Welt zustande gekommen, der beweist, dass es im Tod Klassen gibt. Wer käme schon auf die Idee zu prahlen, dass „mein Großvater in den 1980er-Jahren beim Untergang der Fähre Doña Paz auf den Philippinen ums Leben kam“?

250.000 Euro für eine hohe Sterbewahrscheinlichkeit zu bezahlen, ist ein neuer Rekord für einen Suizid in Gesellschaft. Die Inflation wird den Preis für Weltraumexpeditionen in die Höhe treiben, die aus poetischer Sicht verführerischer sind als abgrundtiefe Erkundungen im Bereich des Extremtourismus. Nach der Bescheinigung der Verantwortungslosigkeit des Unternehmens aus der Sicht der Lebenden lohnt es sich, an Gore Vidals Nachruf auf Truman Capote zu erinnern: „Sein Tod ist ein cleverer Karriereschritt.“ Keiner der fünf Toten in der Titan hätte ein Foto auf der Titelseite gehabt, wären sie nicht eines Todes gestorben, der angesichts der Größe des Abenteuers vorhersehbar war.

Von Boris Johnson zu Martyrern erklärt

Mit der Beständigkeit des Internets ist der Tod keine unüberwindbare Grenze, außer natürlich für die Betroffenen. Die fünf aus der Titan übertreffen nun an Klicks und damit an Größe fast alle lebenden Menschen. Die Untergetauchten wurden gar von Boris Johnson zu Märtyrern befördert: „Diese tapferen Männer starben für ein Ziel: die Grenzen des Wissens erweitern.“ Na gut, aber vielleicht wären sie lieber noch am Leben, zumal wir nicht wissen, ob sie sich den Worten von Kapitän Robert Scott kurz vor seinem Tod in der Antarktis angeschlossen hätten. „Wir kannten die Risiken, die wir eingingen. Deshalb haben wir keinen Grund zur Klage.“

