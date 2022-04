Die Sonderparkzone für Anwohner im Zentrum der Stadt Manacor im Osten von Mallorca kann bald auch - zumindest in Teilen - von Besuchern genutzt werden. Ab kommender Woche sollen 50 zusätzliche Parkplätze in der magentafarbenen Parkzone eingerichtet werden. Diese kosten zehn Cent pro Stunde, dürfen allerdings auch nur 60 Minuten genutzt werden.

Das soll verhindern, dass Fahrer die Parktickets immer wieder verlängern, während das Auto am selben Platz stehenbleibt und anderen die Parkmöglichkeit verwehrt. Derzeit baut die Betreiberfirma der Parkautomaten neue Geräte auf, die die Kennzeichen der geparkten Autos identifizieren können.

Regelung gilt zu den Öffnungszeiten der Geschäfte

Die Regelung gilt allerdings nur zu den Öffnungszeiten der Geschäfte im Zentrum. Abends sowie an Sonn- und Feiertagen dürfen weiterhin nur Anwohner die Parkmöglichkeiten nutzen. Die neuen Parkplätze befinden sich in den Straßen Carrer Amargura, Plaça del Rector Rubí, Carrer Rector Caldentey, Plaça Arquitecte Bennàssar, Carrer Olesa, Carrer Princep und Plaça de la Constitució.

"Wir haben diese neue Regelung mit den Geschäftsleuten des Stadtzentrums abgesprochen", erklärte Bürgermeister Miquel Oliver bei der Vorstellung der Pläne am Dienstag (26.4.). "Das Ziel ist, die Läden in der Gegend zu fördern." In Richtung der Anwohner erklärte er: "Wir haben keinen einzigen Parkplatz abgeschafft."

Bürgermeister zieht positive Bilanz

Die Stadt hatte die Sonderparkzone vor rund einem Jahr eingerichtet. Laut Oliver seien die Ergebnisse der Maßnahme "spektakulär". "Sie hat zu einer Beruhigung im Zentrum geführt", so der Politiker. "Das hilft uns dabei, Manacor in eine grünere und freundlichere Stadt zu verwandeln, die für die Menschen da ist und nicht so sehr von Autos geprägt wird."

In der bisherigen Sonderparkzone dürfen nur Anwohner und Autos mit Ausnahmegenehmigung fahren und parken. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 20 km/h begrenzt. In den kommenden Tagen will die Stadt auch eine App vorstellen, mit der auswärtige Fahrer die Genehmigung zum Befahren der Sonderparkzone beantragt werden kann. /pss