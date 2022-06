Ankommende Passagiere auf dem Flughafen Mallorca haben sich am vergangenen Wochenende über lange Warteschlangen an der Taxihaltestelle beschwert. Bis zu zwei Stunden hätten die Passagiere gewartet, zitiert die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora" Reisende und spricht von einem regelrechten Kollaps. Der Taxifahrer Pau Arias bestätigt zwar der MZ, dass es zu dem Vorfall kam, meint aber, dass es sich um einen Einzelfall gehandelt habe. "Das Problem sind nicht die Taxis, wenn es zu Wartezeiten kommt."

Die Taxihaltestelle kennt eigentlich jeder, der schon mal auf dem Flughafen Mallorca gewesen ist. Neben der Rolltreppe, die zum Haupteingang führt, ist auf dem Gehweg ein abgetrennter Bereich für die Passagiere, um sich für die Taxis anzustellen. Auf dem Parkplatz dort stehen 30 Fahrzeuge an, und rücken Stück für Stück vor, bis sie in einer der fünf Haltebuchten die Kundschaft mitnehmen dürfen.

Bis zu 200 Taxis warten auf dem Reserveparkplatz

Der dort sichtbare Parkplatz ist aber nicht das Ende der Taxischlange. "Es gibt noch einen Reserveparkplatz, wo weitere etwa 150 bis 200 Taxis warten. Wenn ein Taxi leer zum Flughafen fährt, muss es sich dort ganz hinten anstellen", sagt Arias. Ein Mitarbeiter der Taxifahrer organisiert die Schlange und gibt per Funk durch, wenn vom Reserveparkplatz zur Schlange neben der Rolltreppe vorgerückt werden kann.

"Jedoch ist der Reserveparkplatz am hintersten Eck des Flughafens. Das sind etwa zwei bis drei Kilometer, auf denen alle anderen Autos Vorfahrt haben. Das Taxi fährt immer als letztes. Dann kommt noch der Fußgängerüberweg, wo man immer warten muss. Diese Zeit, die es braucht, wartet im Endeffekt der Kunde", sagt Arias.

Lohnt sich die Fahrt zum Flughafen?

Ein weiteres Problem ist der Taxibetrieb in der Nacht, so wie es am vergangenen Wochenende der Fall war. "Die Taxifahrer suchen sich gezielt die Arbeit. Wenn wir 3 Uhr morgens unterwegs sind, wollen wir Kundschaft haben und nicht die Sterne bewundern." Die besten Plätze dafür sind der Paseo Marítimo, Santa Catalina oder eben der Flughafen. "Jeder Taxifahrer hat die Apps, die die ankommenden Flüge anzeigen", sagt Arias. Dann ist es ein bisschen eine Lotterie, ob man die Fahrt zum Flughafen wagt. "Manchmal geben die Passagiere eines Flugzeugs Kundschaft für zehn Taxis her, manchmal für 50 Taxis. Das ist schlecht abzuschätzen."

In diesem Fall am Wochenende hatten sich die Taxifahrer verkalkuliert. Und mitten in der Nacht gibt es keine Alternativen. Es fahren nicht die "Mietwagen mit Fahrer", die sogenannten VTC, und der EMT-Bus nach Palma fährt um 1.15 Uhr das letzte Mal. Der an die Playa de Palma schon um 0.20 Uhr letztmalig.