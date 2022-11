Die lang geplante Straßenbahnverbindung zwischen dem Zentrum von Palma de Mallorca und dem Flughafen Son Sant Joan soll endlich kommen. Inzwischen stehen neben dem genauen Verlauf der Trassenführung auch die 16 Haltestellen fest, wie eine Sprecherin des balearischen Verkehrsministeriums der MZ bestätigte.

Baubeginn für die sogenannte trambadía -soll im Jahr 2023 sein, die Finanzierung der 185 Millionen Euro teuren Stammstrecke übernimmt komplett die spanische Zentralregierung. Transportministerin Raquel Sánchez war am Donnerstag (10.11.) in Palma, um eine entsprechende Vereinbarung mit der Balearen-Regierung zu unterzeichnen.

Die Strecke von der Plaça d'Espanya zum Flughafen Son Sant Joan

Von der Plaça d'Espanya führt die Trasse entlang der Avinguda Alexandre Rosselló und der Avingunda Gabriel Alomar, wo sie in den Carrer Pérez Galdós einbiegt und von dort auf die Avinguda Mèxic im Viertel Nou Llevant. Am Ende der breiten Straße quert die Straßenbahn mit Hilfe einer Brücke das Autobahndreieck der Ma-20 und der Ma-19 im Südosten der Stadt.

Weiter geht es auf dem Carrer Ciutat de la Plata und dem Carrer de Llucmajor durch das Viertel Molinar und auf der Fortsetzung der Straße, dem Carrer del Cardenal Rossell durch Coll d'en Rebassa. Von dort zweigt die Strecke auf den Camí de Can Pastilla ab und verläuft ins gleichnamige Viertel, wo dann auch eine weitere Brücke die Straßenbahn die Autobahn Ma-19 ein zweites Mal queren lässt und die Bahn am Flughafen endet. Die Tram wird auf der gesamten Strecke elektrisch betrieben sein. Für die Bauarbeiten sind 40 Monate vorgesehen.

Das sind die 16 Haltestellen

Die trambadía hält auf ihrem 30-minütigen Weg von der Plaça d'Espanya zum Flughafen an der Ecke Avinguda Gabriel Alomar/Carrer Manacor, an der Ecke Avinguda Gabriel Alomar/Carrer Pérez Galdós, im Carrer Manuel Azaña und in der Avinguda Méxic im Viertel Nou Llevant.

Weiter geht es im Carrer Ciutat de la Plata in Molinar, im Carrer Llucmajor auf Höhe de Sporthalle Pavelló Josep Amengual, im Carrer Llucmajor auf Höhe der Tankstellen in Ciutat Jardí, im Carrer Cardenal Rossell in Ciutat Jardí, an der Ecke Carrer Cardenal Rossell/Carrer Guasp, an der Ecke Camí de Can Pastilla/Carrer Darwin, an der Ecke Camí de Can Pastilla/Carrer Antoni Llabrés i Morey in Can Pastilla, an der Ecke Camí de Can Pastilla/Carrer Virgili in Can Pastilla, auf der Gran Vía de Can Pastilla, am Langzeit-Parkplatz des Flughafens sowie an der Ankunftshalle.