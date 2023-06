Das Liniennetz der gelb-roten TIB-Busse auf Mallorca wird ausgebaut. Die Linie 325 verkehrt ab Samstag (24.6.) zwischen Cala Ratjada und dem Norden der Insel. Dadurch besteht eine direkte Verbindung zwischen dem bei deutschen Urlaubern und Residenten beliebten Ort und der Playa de Muro, einem der beliebtesten Strände Mallorcas.

Die Strecke verläuft wie folgt: Alcúdia, Port d'Alcúdia, Playa de Alcúdia, Playa de Muro, Can Picafort, Artà, Capdepera und Cala Ratjada. Montags bis sonntags fahren 13 Busse täglich, was in etwa einer Anbindung pro Stunde entspricht. Der erste Bus in Alcúdia fährt 7.45 Uhr los, der letzte fährt um 22.20 Uhr aus Cala Ratjada zurück. In Alcúdia gibt es Anschlussverbindungen nach Pollença oder Formentor. In Cala Ratjada fährt der erste Bus um 9.20 los, der letzte fährt um 20.40 aus Alcúdia zurück.

Den kompletten Fahrplan finden Sie hier.

TIB-Bus für Residenten im Jahr 2023 kostenlos

Die TIB-Busse sind für Residenten, die die tarjeta intermodal haben, das ganze Jahr 2023 über kostenlos. Urlaubern wird geraten, die Fahrtkarten online zu kaufen oder zumindest mit Karte zu bezahlen. Dadurch wird die Fahrt wesentlich günstiger.

So funktioniert die Fahrt mit dem Überlandbus auf Mallorca

Die Karte muss beim Einstieg – und ganz wichtig: auch beim Ausstieg – an die Lesegeräte im Bus gehalten werden. Der Betrag wird nach der Fahrt automatisch abgebucht, aber nicht angezeigt – was viele Fahrgäste verwirrt. Wichtig zu wissen: Der Preis richtet sich nicht nach der Länge der Strecke, sondern nach den gemachten „Sprüngen“, also den durchquerten Tarifzonen. Der Kauf mit der Bank- oder Kreditkarte berechtigt innerhalb eines Zeitraums von 60 Minuten dazu, bis zu zweimal umzusteigen.

Der Ticketkauf per Karte kann noch einen anderen Vorteil haben: Ist man in einer Gruppe mit bis zu fünf Personen unterwegs und zahlt mit ein und derselben Karte, wird der Fahrpreis pro Mitfahrer jeweils um etwa zehn Prozent billiger.