Die Osterferien stehen vor der Tür. Wer in diesem Jahr das Geld für den Mietwagen sparen will, kann bequem mit dem Bus an den Urlaubsort kommen. Ab dem 1. April sind wieder die Aerotib-Busse im Einsatz, die den Flughafen mit zahlreichen Orten an der Küste verbinden. Auf vier verschiedenen Routen kommen Sie so in den Südwesten, an die Ostküste, an die Playa de Palma sowie in den Norden.

Palmanova, Santa Ponça, Peguera: Diese Busse fahren in den Südwesten

Die Linie A11 verbindet den Airport mit den Küstenorten in den Gemeinden Andratx und Calvià. Über Portals Nous (eine Haltestelle) und Son Caliu (zwei Haltestellen) geht es an die Urlauberhochburgen Palmanova (fünf Haltestellen), Magaluf (vier Halstestellen) und Santa Ponça (drei Haltestellen), bevor der Bus über die Haltestellen Galatzó (eine Haltestelle) und Peguera (vier Haltestellen) bis nach Camp de Mar fährt. Insgesamt gibt es täglich 22 Verbindungen in jede Richtung.

Am Flughafen fährt der erste Bus um 8.15 Uhr Richtung Camp de Mar. Die letzte Verbindung startet um 23.45 Uhr. Die Fahrt dauert 35 Minuten nach Palmanova, 55 Minuten nach Santa Ponça, 60 Minuten nach Peguera und 70 Minuten nach Camp de Mar.

In der Gegenrichtung fährt der erste Bus um 4.45 Uhr in Camp de Mar los (4.48 Uhr in Peguera, 4.55 Uhr in Santa Ponça, 5.10 Uhr in Palmanova). Ankunft am Flughafen ist um 5.50 Uhr. Der letzte Bus startet um 20.10 Uhr in Camp de Mar.

Eine Übersicht über die Abfahrtszeiten und alle Haltestellen finden Sie hier.

Alcúdia, Playa d Muro, Can Picafort: Diese Busse fahren in den Norden

In Richtung Norden geht es mit der Linie A32. Vom Flughafen aus gibt es Stopps in Inca (eine Haltestelle), Sa Pobla (eine Haltestelle), Alcúdia (eine Haltestelle), Port d'Alcúdia (zwei Haltestellen), Platja d'Alcúdia (vier Haltestellen), Platja de Muro (sechs Haltestellen) und Can Picafort (vier Haltestellen). Die Haltestelle in Sa Poble wird nur angefahren, wenn der Halt bis zum Vortag der Reise um 18 Uhr reserviert wird (Email: tibreserves@consorcidetransports.com, Telefon: +34 617 365 365).

Am Flughafen fährt der erste Bus um 8.20 Uhr in Richtung Norden. Nach Alcúdia dauert die Fahrt 55 Minuten, nach Platja de Muro 70 MInuten und nach Can Picafort 90 Minuten. Der letzte Bus verlässt den Airport um Mitternacht. Es gibt täglich 19 Fahrten. In Richtung Flughafen starten die Busse um 4 Uhr (4.10 in Platja de Muro, 4.25 in Alcúdia). Ankunft am Flughafen ist um 5.25 Uhr. Der letzte Bus fährt um 20.10 Uhr. Es gibt täglich 20 Verbindungen.

Eine Übersicht über die Abfahrtszeiten und alle Haltestellen finden Sie hier.

Sa Coma, Cala Millor, Cala Bona: Diese Busse fahren in den Osten

Noch nicht bekannt sind die Fahrpläne der Linie A42, die den Flughafen mit dem Osten der Insel verbindet. Auf MZ-Anfrage hieß es, die Busse würden aber ebenfalls in der ersten Aprilwoche in den Saisonbetrieb gehen.

Die Verbindung führt vom Flughafen über Algaida, Montuïri und Vilafranca (je eine Haltestelle) nach Manacor (fünf Haltestellen), Portocristo (zwei Haltestellen), s'Illot (eine Haltestelle), Sa Coma (zwei Haltestellen) und Cala Millor (fünf Haltestellen) nach Cala Bona (drei Haltestellen).

Playa de Palma, Llucmajor, Campos: Diese Busse fahren in den Süden

Die Linie A51 führt eine kürzere Route als die anderen Aerotib-Busse. Vom Airport führt die Strecke über die Playa de Palma (zwei Haltestellen) und Llucmajor (vier Haltestellen) nach Campos (zwei Haltestellen). Die erste der täglich 20 Verbindungen fährt am Flughafen um 5.40 Uhr los, die letzte um 23.40 Uhr. An die Playa dauert die Fahrt 10 Minuten, nach Llucmajor 27 Minuten und nach Campos 45 Minuten.

In entgegengesetzte Richtung beginnt der Verkehr um 4.35 Uhr (Llucmajor 4.47 Uhr, Playa de Palma 5.01 Uhr). Der Bus kommt um 5.20 Uhr am Flughafen an. Die letzte Fahrt ist um 22.45 Uhr.

Eine Übersicht über die Abfahrtszeiten und alle Haltestellen finden Sie hier.

Preise

Je nach Entfernung kostet die Fahrt zwischen 6,75 Euro und 13,50 Euro.