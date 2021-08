Mallorcas Naturschutzbehörde hat ein Bußgeldverfahren gegen einen Veranstalter eingeleitet, der illegale Partys am Strand organisiert hatte. Wie das "Diario de Mallorca" am Dienstag (10.8.) berichtet, soll der Mann 7.500 Euro Strafe für zwei Feiern an den geschützten Naturstränden Cala Mondragó und Es Carbó bezahlen.

Mehr zum Thema Cala Mondragó - wo ist der Traumstrand?

In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni kam es zu einer Party an der Cala Mondragó, und in der Johannisnacht am 24. Juni am Strand Es Carbó. Der Veranstalter hatte einen großen Bildschirm und einen Stromgenerator an den Stränden aufgebaut.

Er soll nun hauptsächlich wegen der Lärmbelästigung und der Party ohne behördliche Genehmigung in einem Naturschutzgebiet belangt werden. Es könnte aber auch noch ein weiteres Bußgeld drohen. Denn in der Johannisnacht waren die Strände auf Mallorca gesperrt, um Menschenansammlungen zu vermeiden. /rp