Infantin Elena, die ältere Schwester des spanischen Königs Felipe VI, wird nicht wie ursprünglich angekündigt die Taufe des Luxusseglers "Sea Cloud Spirit" im Hafen von Palma de Mallorca übernehmen. Die Taufe wird am Freitag (3.9.) "im privaten Kreis" stattfinden, wie das deutsche Unternehmen Sea Cloud Cruises der MZ bestätigte.

Spanische Medien berichten darüber, dass die Reederei mit der Taufpatin Doña Elena geworben hatte, obwohl die Casa Real, also das spanische Königshaus, solchen Anfragen vonseiten privater Unternehmen grundsätzlich eine Absage erteile.Die Reederei beschreibt den Sachverhalt etwas anders: "In der Tat erreichte uns zu unserem großen Bedauern vor kurzem die Absage der spanischen Infantin Doña Elena, so dass wir jetzt morgen im privaten Kreis taufen werden. Es ist wirklich sehr schade, aber leider nicht zu ändern", antwortete Geschäftsführer Daniel Schäfer am Donnerstag (2.9.) auf eine entsprechende Anfrage der MZ.

Ob mit Royals oder ohne: Das imposante Taufkind, das auf Hochglanz polierte 138 Meter Dreimaster-Kreuzfahrtschiff, ist für den Festtag eingetroffen. Seit Mittwochnachmittag (1.9. liegt die "Sea Cloud Spirit" in der Bucht von Palma de Mallorca. Der 138 Meter lange Dreimaster ist in der nordspanischen Stadt Vigo von der Werft Metalships & Docks gebaut worden und sollte ursprünglich schon im April in Betrieb genommen werden. Die Jungfernfahrt des Schiffes, auf dem lediglich bis zu 136 Passagiere Platz haben, soll ab dem 14. September von Rom aus an der italienischen Küste entlang führen. Die Exklusivität hat dabei ihren Preis: Die zehntägige Reise war ab 6.775 Euro pro Person zu buchen. Vorher wird es von Palma de Mallorca aus einige Präsentationsfahrten geben. Die Segel werden also noch eine Weile am Horizont der Küste zu sehen sein.

Unterdessen kam die "Sea Cloud Spirit" am Donnerstag (2.9.) schon zu Ehren. Da es sich um den ersten Besuch im Hafen von Palma de Mallorca handelte, überreichte Ricardo Recio im Namen der Hafenbehörde eine Begrüßungsmedaille an den Schiffskapitän Gerald Schöber. /tg