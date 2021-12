Schrecklicher Verkehrsunfall auf Mallorca: Auf der Landstraße Ma-12 zwischen Artà und Can Picafort sind am Sonntagmorgen (5.12.) drei junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren ums Leben gekommen. Nach Angaben des "Diario de Mallorca" waren sie zwischen 23 und 24 Jahre alt und stammten alle aus Capdepera. Der Seat Ibiza, in dem die jungen Leute unterwegs waren, kam gegen 8.40 Uhr bei Kilometer 15,7 im Gemeindegebiet von Santa Margalida offensichtlich alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der Fahrer des Wagens offenbar in einer Kurve geradeaus weiter und raste gegen die Leitplanke. Von dort aus stürzte das Auto die Böschung hinunter und prallte mit großer Wucht gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass vom Auto nur ein Blechknäuel übrigblieb, in dem die drei jungen Leute eingeklemmt wurden. Der Motor des Seat wurde bei dem Unfall aus dem Auto gerissen und kam einige Meter weiter zum Liegen.

Die drei Fahrzeuginsassen starben noch am Unfallort. Die Feuerwehr musste die Leichen aus dem völlig deformierten Auto befreien. Erste Vermutungen legen nahe, dass der Fahrer aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen sein könnte.

Erst 2016 vier Tote auf dieser Strecke

Die Leichen der drei jungen Menschen wurden in die Gerichtsmedizin nach Palma gebracht, wo in den nächsten Stunden die Obduktion stattfinden soll. Die Einsatzkräfte sperrten die Straße an der Unfallstelle mehrere Stunden lang für den Verkehr.

Dieser Unfall ist bislang der folgenschwerste auf Mallorca in diesem Jahr. Auf derselben Straße nur wenige Kilometer entfernt kam im August 2016 eine vierköpfige Urlauberfamilie aus Bayern bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben.

Ebenfalls am Sonntagmorgen (5.12.), nur wenige Minuten vor dem Unfall auf Mallorca, starben zwei 20-jährige Männer bei einem Verkehrsunfall in der katalanischen Provinz Girona. Das Auto der beiden jungen Männer war auf einem Feldweg ebenfalls alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und in einem Wasserbecken gelandet. Beide Fahrzeuginsassen starben noch an der Unfallstelle.