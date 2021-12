Eine 49-jährige Frau sät mit ihren Attacken auf Geistliche Angst und Schrecken in Mallorcas Kirchenhäusern. Es handelt sich offenbar um eine Kubanerin, die sich auch als Künstlerin betätigt. Nach ihrem jüngsten Angriff ist sie nun erneut festgenommen und auf richterliche Anordnung hin in die Psychiatrie eingewiesen worden. Zuletzt hatte sie am Montag auf den Küster der Kirche Sant Miquel in der gleichnamigen Einkaufsstraße in Palma de Mallorca eingeschlagen.

Mehr zum Thema Diese Ausstellungen locken auf Mallorca über die Feiertage