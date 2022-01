Die winterlichen Temperaturen auf Mallorca halten auch in der kommenden Woche an. Laut Wettervorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet liegen die Höchsttemperaturen am Montag (24.1.) bei 15 Grad in Palma, in der Nacht fallen sie auf bis 5 Grad in Alcúdia. Somit startet die Woche nur minimal wärmer als sich das Wochenende verabschiedet.

