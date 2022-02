Man muss es sich dieser Tage als deutscher Mallorca-Resident schon zwei Mal überlegen, ob man Urlaub in der Heimat macht. Auf der Insel scheint gefühlt seit Wochen pausenlos die Sonne und die Temperaturen sind frühlingshaft um die 20 Grad. In Deutschland ist es hingegen grau und regnerisch. Zumindest für einen Tag mildert Mallorca in diesem Sinne das Heimweh. Am Samstag (5.2.) wird das Wetter schlecht. Ein soll aber eine Eintagsfliege bleiben.

Am Freitag wird es einem im Pullover auf der Insel fast schon zu warm. Die Sonne scheint am strahlendblauem Himmel, die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 22 Grad. Am Nachmittag tauchen die ersten Wolken auf. In der Nacht ist der Himmel dann gänzlich bedeckt. Partygänger brauchen wohl keinen Regenschirm, aber ein paar Tropfen können nicht ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt in Palma de Mallorca derzeit bei 20 Prozent.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Nacht wird vergleichsweise mild. Die Tiefstwerte liegen bei sechs Grad in der Inselmitte, ein bis zwei Grad mehr sind es an den Küsten. Der Sonnenaufgang um 7.51 Uhr dürfte von dicken Wolken verdeckt sein, die sich am Samstag den ganzen Tag halten. Der Wind weht schwach aus Richtung Norden. Einen heftigen Schauer wird es nicht geben, dafür aber hin und wieder leicht regnen. Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca auf 55 Prozent. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte von 16, vereinzelt 17 Grad.

In der Inselmitte wird die Nacht wieder kühler. Die Temperaturen sinken auf zwei Grad. An den Küsten bleibt es unverändert. Am Sonntag dauert es etwas, bis die Sonne aus den Federn kommt. Am Vormittag bleibt es erstmal bewölkt, nach dem Mittagessen wird es besser. Die Temperaturen halten sich konstant.

In der neuen Woche gibt es dann wieder reichlich Sonnenschein und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0 Prozent. /rp