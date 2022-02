Die Guardia Civil hat einen Deutschen und einen Spanier festgenommen, die auf Mallorca Cannabis angebaut haben sollen. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Samstag (5.2.) hervor.

Die Drogenfahnder hatten eine Spur aufgenommen, die in ein Haus in Sa Torre in der Gemeinde Llucmajor führte. Ein Richter stellte einen Durchsuchungsbefehl aus.

Im Untergeschoss wurden die Ermittler fündig. Die Plantage war in verschiedene Abteilungen aufgeteilt, denen die Cannabispflanzen je nach Wachstumsstatus zugeteilt waren. Die Guardia Civil fand 360 Pflanzen und 3,5 Kilogramm geernteter und getrockneter Blütenstände, aus denen Marihuana gewonnen wird. /rp