Die Guardia Civil hat auf Mallorca einen Deutschen festgenommen, der im großen Stil mit Kryptowährungen betrogen haben soll. Eine Sprecherin der Guardia Civil bestätigte der MZ eine entsprechende Meldung der mallorquinischen Zeitung "Ultima Hora".

Die deutschen Strafverfolgungsbehörden hatten die Zentrale der Guardia Civil in Madrid um Amtshilfe gebeten. Diese wies die Wache in Palma de Mallorca an, Luxus-Villen auf der Insel zu durchsuchen. Eine davon, wohl der Wohnsitz des Festgenommenen, befand sich in der Urbanisation Sa Planera in Marratxí. Bei der anderen Immobilie soll es sich um eine Lagerhalle in Palmas Geisterstadtviertel Son Gual gehandelt haben.

Am vergangenen Donnerstagmorgen (3.2.) rückte die Guardia Civil mit vier Fahrzeugen an und nahm den Deutschen fest, der in Untersuchungshaft kam und nun voraussichtlich nach Deutschland ausgeliefert wird.

Zu den Einzelheiten des Betrugs, den der Mann verübt haben soll, gibt es keine Informationen. Der Deutsche soll eine beachtliche Sammlung an Luxusautos und Markenkleidung besitzen. /rp