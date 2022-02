Nach einer kurzen bewölkten Phase am Wochenende ist der Sonnenschein auf Mallorca zurückgekehrt. Auch in der kommenden Woche wird das Inselwetter so traumhaft wie bislang fast der ganze Winter. Blöd nur, dass sich für das nächste Wochenende schon wieder Wolken ankündigen.

Sonntagnachmittag schenkt die Sonne der Insel zumindest ein paar sonnige Stunden am Wochenende. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Richtung Nordost. Gen Abend flaut er ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 15 bis 16 Grad. Die Sonne geht 18.16 Uhr unter, danach wird es zügig kalt. In der Inselmitte nähern sich die Temperaturen dem Gefrierpunkt: 1 Grad in Sineu, 2 in Inca, 4 in Llucmajor. An den Küsten bleibt es dank des wärmeren Meers milder, 6 Grad in Palma de Mallorca, 8 Grad in Andratx. In den Bergen gilt Obacht vor leichtem Frost.

MZ-Livecams: So sieht es auf Mallorca gerade aus

Um 7.49 Uhr zeigt sich die Sonne am Montag zum Wochenstart wieder. Tagsüber bleibt es auf der ganzen Insel unbewölkt. Am Abend tauchen ein paar Wolkenfetzen auf. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Sonntag minimal. 17 Grad sollen es in Manacor und Porreres werden, in den restlichen Gemeinden wohl nur 15 Grad. Nachts bleibt es etwas wärmer. 4 Grad werden es in der Inselmitte, 6 bis 7 Grad an den Küsten.

Am Dienstagvormittag gibt es im Norden der Insel einen Sonne-Wolken-Mix, im Süden ist es unbewölkt. Am Nachmittag ist der Himmel strahlendblau auf der ganzen Insel. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt an den Küsten Menorcas mit der Warnstufe Gelb vor hohen Wellen. Gut möglich, dass die ein oder andere Hohe Welle auch Alcúdia erreicht. Die Temperaturen sind weiter im Aufwärtstrend. 18 Grad sollen es diesmal höchstens werden.

Im Verlauf geht es ähnlich weiter. Ein Mix aus Sonne und Wolken, am Donnerstag soll Palma die 20-Grad-Marke knacken. Die derzeitige Prognose, die ab drei Tagen ungenau wird, sieht graue Wolken für Freitag und das Wochenende mit niedriger Regenwahrscheinlichkeit bevor. /rp