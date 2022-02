So ungemütlich und windig der Wochenendstart am Samstag war, so bezaubernd ist es am Sonntag (20.2.) auf Mallorca: Mit Temperaturen von bis zu 18 Grad im Inselosten um Manacor und 15 Grad in Palma lässt sich der Tag im Freien ohne weiteres genießen. Dass Mallorca seit Sonntag für Deutschland kein Hochrisikogebiet mehr ist, macht das ganze umso schöner.

Ein wenig getrübt wird das schöne Wetter allerdings gegen Mittag und frühem Nachmittag im Nordosten der Insel, in Artà und Son Servera. Dort ziehen dichte Wolken auf, die im Laufe des Nachmittags aber wieder verschwinden. Regen wird keiner erwartet.

Temperaturen in der Nacht bei sechs Grad in Sineu

Der Wind weht weitgehend schwach aus westlicher Richtung, im Norden um Pollença und im Süden um Santanyí kann man am Nachmittag bisweilen ein Lüftchen spüren. In der Nacht bleiben die Temperaturen in Palma mit zehn Grad recht mild, in der Inselmitte um Sineu werden sechs Grad erwartet und in den Bergen der Tramuntana sieben Grad.

Der Montag lässt sich nicht lumpen und lässt die neue Woche mit viel Sonne und wolkenfreiem Himmel beginnen. Die Temperaturen erreichen in weiten Teilen der Insel die 18 Grad. Der Wind weht weiterhin aus Westen und könnte gegen Nachmittag in der Gemeinde Llucmajor sowie in Pollença kurzzeitig ein wenig stärker werden. Der staatliche Wetterdienst Aemet sieht temperaturtechnisch eine milde Nacht voraus. In Palma und Alcúdia werden 14 Grad erwartet, in Artà geht das Thermometer auf zehn Grad herunter.

Sonnenschein und über 20 Grad in der kommenden Woche

Der Rest der Woche soll nach aktuellem Stand so weitergehen. Am Dienstag könnten die Temperaturen in Sa Pobla und Santa Margalida wieder die 20-Grad-Marke knacken. Am Mittwoch soll dann auch der Rest der Insel nachziehen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad. Der Wind weht am Dienstag und Mittwoch weiterhin schwach. Regen ist in den kommenden Tagen auch keiner zu erwarten. /pss