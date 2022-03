Der Rezeptionist eines Hostels in Son Armadams in Palma de Mallorca hat am Dienstag (29.3.) schwere Verletzungen erlitten, als ihn ein Dieb beim Versuch, Geld aus der Kasse zu stehlen, niedergestochen hat. Beamten der Policía Nacional nahmen den Täter kurz darauf in der Nähe des Tatorts fest. Er lief barfuß und mit Blutflecken auf der Kleidung umher.

Der Überfall ereignete sich am Dienstag gegen zwei Uhr nachts. Ein junger Mann betrat das Hostel mit einem Messer und begab sich in den Raum, in dem der Rezeptionist Nachtschicht hielt. Der Dieb bedrohte den Mann mit dem Messer. Der Rezeptionist weigerte sich, Geld aus der Kasse zu nehmen. Bei der Auseinandersetzung fiel das Opfer schließlich zu Boden. Der Dieb versuchte die Chance zu nutzen, um mit der Kasse zu fliehen. Der Rezeptionist stand jedoch wieder auf und holte den Angreifer in der Lobby des Lokals ein. Die Männer begannen erneut zu kämpfen. In diesem Moment stach der Angreifer mehrmals auf den Angestellten ein. Der Rezeptionist wurde am Arm getroffen und erlitt tiefe Schnittwunden. Der Täter entkam zunächst mit dem Geld, wurde dann aber schließlich von Polizeibeamten in einer nahegelegenen Straße entdeckt. Er trug eine größere Menge Bargeld und ein Messer mit Blutspuren mit sich. Ein Rettungswagen kam dem Opfer zur Hilfe und brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 23-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl wegen geschlechtsspezifischer Gewalt und Verbrechen im Zusammenhang mit Minderjährigen vorliegt.