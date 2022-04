Die Nationalpolizei hat am Montag (4.4.) einen Deutschen auf Mallorca festgenommen, der einen Jugendlichen sexuell belästigt haben soll. Das geht aus einer Pressmitteilung der Polizei vom Dienstag hervor.

Gegen 17.15 Uhr hat sich der 68-Jährige im Bahnhofsklo an der Station Intermodal an der Plaça d'Espanya in Palma dem 15-Jährigen genähert und soll ihn an der Schulter gepackt haben. Er sprach ihn auf Englisch an, ob er mit ihm spielen wolle und Sex mag. Danach verschwand der Deutsche kurz, um wenige Momente später erneut auf den Jugendlichen zuzugehen. Er fragte ihn, ob er sich 30 oder 40 Euro verdienen möchte und streichelte dem Jungen dabei über den Rücken.Der Jugendliche konnte einen Sicherheitsmann auf die Situation aufmerksam machen. Dieser rief die Polizei, die den Mann festnahm.

Bahnhof für Prostitution von Jugendlichen berüchtigt

Der Bahnhof ist seit mehreren Jahren in den Schlagzeilen, weil sich dort immer wieder Jugendliche, vor allem Heimkinder, prostituieren. Ab kommenden Montag (11.4.) wird sich eine die 24-köpfige Abordnung des EU-Parlaments mit dem Thema befassen. Insgesamt kommen sechs Abgeordnete des Parlaments, die alle zum rechten Spektrum gehören. Angeführt werden sie durch Kosma Zlotowski von der polnischen Regierungspartei PiS, die Rumänin Ramona Stagariu von den Liberalen und dem sächsischen CDU-Abgeordneten Peter Jahr. Dazu kommen mehrere Beamte und Übersetzer.

Befragt werden sollen unter anderem Ministerpräsidentin Francina Armengol, Inselratspräsidentin Catalina Cladera und Sozialministerin Fina Santiago. Armengol hatte angekündigt, die Mitglieder des Petitionsausschusses im Regierungssitz Consolat de Mar empfangen. /rp